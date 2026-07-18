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Renata Rasseli

Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

O parabéns pra você foi nesta quinta-feira (16), no Lareira Up

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

18 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Sônia Abelha
A aniversariante Sônia Abelha, o marido Antônio Abelha, os filhos Ricardo, Rodrigo e Renzo e os netos: em noite de parabéns pra você, no Lareira Up, em Vitória.  Camilla Baptistin

Queridona de RR,  Sônia Abelha celebrou 70 anos com festa, nesta quinta-feira (16), no Lareira Up, ao lado do marido Antonio Abelha, dos filhos Ricardo, Rodrigo e Renzo e netos, além de amigas de longa data. O catering foi do Lareira Portuguesa, representado por Sandra Fonseca. E a pista ficou sob o comando da DJ Larissa Tantan, e também do netinho de Sônia, Rodriguinho Abelha, filho de Rodrigo e Alline Passamani, após o parabéns pra você. Outro destaque da noite foi o casal de bailarinos Robert Fernandes Performer & Manueli Domingos, que colocou os convidados para dançar. Veja as fotos de Camilla Baptistin. 

Na CasaCor ES

A paisagista Sinthia Ferrari está presente em 3 ambientes da casa cor. Em parceria com a Matias Brotas e Fontoura Graseeli, fez o paisagismo do espaço Arte Habita
A paisagista Sinthia Ferrari exibe o seu trabalho em três ambientes da CasaCor. Na foto: com os arquitetos Kássio Fontoura e Marcela Grasseli no espaço Arte Habita. Hugo Boniolo

No Cais das Artes

Vem aí o Vitória Coffee Summit

O Vitória Coffee Summit 2026, encontro internacional promovido pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) dentro das comemorações pelos 80 anos da entidade, confirmou a presença de grandes nomes da cafeicultura internacional, como o colombiano Francisco Gómez, do Grupo Nutresa, e Nguyen Nam Hai, presidente da Associação de Café e Cacau do Vietnã (VICOFA), dois dos países mais estratégicos do setor. Pelo Brasil, lideranças como a executiva Tina Cação, da JDE Peet's Brasil, e o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera. Com debates sobre mercado, sustentabilidade, inovação e geopolítica, o Summit coloca o Espírito Santo no centro das discussões globais sobre o café. O Vitória Coffee Summit 2026 acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto no Cais das Artes em Vitória.

Na Loja Vazia

Pollyana Paraguassú, Luciane Ventura e Heloísa Moraes

Na manhã desta quinta-feira (16), a Loja Vazia recebeu as doações das  madrinhas corredoras Isabela Araujo, representando Lucia Helena Santiago, Luciane Ventura, Cris Dock e Juliana Magalhães. Na foto: Pollyana Paraguassú, Luciane Ventura e Heloísa Moraes. Leninha Otoni

Cinema


É hoje, às 19h, no Sesc Glória, a abertura do 33º Festival de Cinema de Vitória, com homenagem ao cineasta capixaba Rodrigo Aragão. 

Festival de artes

A contagem regressiva acabou: é neste sábado (18) que Vitória recebe a estreia do Festival Turmalina, primeiro festival de artes integradas do Espírito Santo dedicado ao protagonismo de mulheres negras. A programação começa às 16h, no Cais das Artes, e reúne atrações como a rapper Ebony, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira.

Liderança feminina

No dia 20 de julho, o Cindes realiza a primeira edição do Ala Feminina 2026 – Mulheres que movem negócios, carreiras e o futuro. O encontro acontecerá no Sesi Cultura, em Vitória, reunindo mulheres líderes, empresárias e profissionais para um dia de conexões, painéis, workshops e palestras voltados ao fortalecimento da liderança feminina no Espírito Santo.

Na Grécia

Carolina Neves
Carolina Neves Divulgação

Carolina Neves celebra 15 anos de marca com pop-up em Mikonos

A designer de joias capixaba Carolina Neves inaugurou uma pop-up no Scorpios Bazaar, loja-conceito do beach club Scorpios, em Mykonos, na Grécia. É o terceiro ponto de venda da marca no continente europeu e faz parte de uma estratégia de expansão internacional que, no ano em que a marca completa 15 anos, inclui presença em cidades como Nova York, Los Angeles, Miami, Palm Beach, Dallas, Paris e Saint-Tropez, além de um e-commerce próprio com operação global. A pop-up ficará ativa durante a temporada de verão europeu. Um evento de lançamento apresentou a designer aos clientes e marcou a chegada da coleção Salt ao mercado grego. Além da nova coleção, desenvolvida especificamente para o verão europeu, a marca também levou ao espaço seus best sellers e as coleções mais recentes, inspiradas em movimentos de arte. O Scorpios Bazaar é um espaço de curadoria que comercializa moda, decoração, acessórios artesanais e produtos com foco em sustentabilidade, um ambiente em sintonia com a proposta estética e os valores da marca que utiliza ouro 18 quilates e gemas certificadas.

Em Santa Teresa

Allyson Gutowski, André Secchim, Jamil Leite, Larissa Borlini, Luane Bremer e Yasmin Marquette
Allyson Gutowski, André Secchim, Jamil Leite, Larissa Borlini, Luane Bremer e Yasmin Marquette: o time da construtora Etmos está nos preparativos para o lançamento do empreendimento Sonata em Santa Teresa. 

 Cirzon

Veja Também 

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Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

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Thalita Lucas, Humberto Gessinger e Mateus Carvalho

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Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre

Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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