Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

A designer de joias capixaba Carolina Neves inaugurou uma pop-up no Scorpios Bazaar, loja-conceito do beach club Scorpios, em Mykonos, na Grécia. É o terceiro ponto de venda da marca no continente europeu e faz parte de uma estratégia de expansão internacional que, no ano em que a marca completa 15 anos, inclui presença em cidades como Nova York, Los Angeles, Miami, Palm Beach, Dallas, Paris e Saint-Tropez, além de um e-commerce próprio com operação global. A pop-up ficará ativa durante a temporada de verão europeu. Um evento de lançamento apresentou a designer aos clientes e marcou a chegada da coleção Salt ao mercado grego. Além da nova coleção, desenvolvida especificamente para o verão europeu, a marca também levou ao espaço seus best sellers e as coleções mais recentes, inspiradas em movimentos de arte. O Scorpios Bazaar é um espaço de curadoria que comercializa moda, decoração, acessórios artesanais e produtos com foco em sustentabilidade, um ambiente em sintonia com a proposta estética e os valores da marca que utiliza ouro 18 quilates e gemas certificadas.