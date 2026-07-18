Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

Queridona de RR, Sônia Abelha celebrou 70 anos com festa, nesta quinta-feira (16), no Lareira Up, ao lado do marido Antonio Abelha, dos filhos Ricardo, Rodrigo e Renzo e netos, além de amigas de longa data. O catering foi do Lareira Portuguesa, representado por Sandra Fonseca. E a pista ficou sob o comando da DJ Larissa Tantan, e também do netinho de Sônia, Rodriguinho Abelha, filho de Rodrigo e Alline Passamani, após o parabéns pra você. Outro destaque da noite foi o casal de bailarinos Robert Fernandes Performer & Manueli Domingos, que colocou os convidados para dançar. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
Na CasaCor ES
No Cais das Artes
Vem aí o Vitória Coffee Summit
O Vitória Coffee Summit 2026, encontro internacional promovido pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) dentro das comemorações pelos 80 anos da entidade, confirmou a presença de grandes nomes da cafeicultura internacional, como o colombiano Francisco Gómez, do Grupo Nutresa, e Nguyen Nam Hai, presidente da Associação de Café e Cacau do Vietnã (VICOFA), dois dos países mais estratégicos do setor. Pelo Brasil, lideranças como a executiva Tina Cação, da JDE Peet's Brasil, e o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera. Com debates sobre mercado, sustentabilidade, inovação e geopolítica, o Summit coloca o Espírito Santo no centro das discussões globais sobre o café. O Vitória Coffee Summit 2026 acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto no Cais das Artes em Vitória.
Na Loja Vazia
Cinema
É hoje, às 19h, no Sesc Glória, a abertura do 33º Festival de Cinema de Vitória, com homenagem ao cineasta capixaba Rodrigo Aragão.
Festival de artes
A contagem regressiva acabou: é neste sábado (18) que Vitória recebe a estreia do Festival Turmalina, primeiro festival de artes integradas do Espírito Santo dedicado ao protagonismo de mulheres negras. A programação começa às 16h, no Cais das Artes, e reúne atrações como a rapper Ebony, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira.
Liderança feminina
No dia 20 de julho, o Cindes realiza a primeira edição do Ala Feminina 2026 – Mulheres que movem negócios, carreiras e o futuro. O encontro acontecerá no Sesi Cultura, em Vitória, reunindo mulheres líderes, empresárias e profissionais para um dia de conexões, painéis, workshops e palestras voltados ao fortalecimento da liderança feminina no Espírito Santo.
Na Grécia
Carolina Neves celebra 15 anos de marca com pop-up em Mikonos
Em Santa Teresa
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