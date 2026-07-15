Giovanna Rosa celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

assina curadoria de arte dos ambientes Espaço Gourmet Deca, de

e Casa Genesis, de

Kyria Oliveira, Moacyr Travaglia, Elizabeth Dorazio,

Cristhina Bastos, Diego Rodrigues, Sonia Ebling, Di Cavalcanti e Djanira da Motta e Silva.



"In Rio" em Vix





Depois de conquistar o Rio de Janeiro, a Festa IN Rio desembarca em Vitória para uma edição especial neste sábado (18), no La Isla Marina Club.

O line-up da edição promove o encontro entre dois nomes da cena musical. A abertura fica por conta do DJ Alê, representante da cena capixaba, seguida da DJ Nicole Nandes, DJ residente da IN Rio.







Novidade na padaria





A padaria do Empório Joaquim acaba de apresentar sua mais nova criação: o croissant de natas. A novidade, desenvolvida pela chef Patrícia Santos Neves, une a massa folhada clássica francesa a um recheio cremoso de natas de inspiração portuguesa.



Em Minas Gerais



A QualiSaúde, de Flávio Cirilo, será responsável pela administração da carteira de beneficiários da Aurora Saúde anteriormente gerida pela Affiance em Belo Horizonte. A operação faz parte do plano de expansão da companhia e amplia sua atuação em um dos principais mercados de saúde suplementar do país.