Giovanna Rosa celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

Querida de RR, Giovanna Rosa celebrou idade nova com festa no deck do seu Le Buffet Lounge, ao lado do marido André Rosa. A aniversariante recebeu a família e amigos com um churrasco gourmet. O receptivo ficou a cargo do Cais Jacarandá com participação especial de Kessy Borges. E o DJ Emerson Vaz ferveu a pista. Veja as fotos!
Corrida
Contra ataques
Sites mais seguros
Um estudo da Check Point Research (CPR) aponta que cada organização brasileira sofreu, em média, 4 mil ataques cibernéticos por semana em junho passado. Atento a essa tendência, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em parceria com a Superintendência de Comunicação Social (Secom), desenvolveu o novo padrão de sites governamentais que reforça os cuidados com a segurança da informação. Mais de 30 portais institucionais, incluindo os de todas as secretarias estaduais, já estão mais alinhados com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com isso, o internauta, ao navegar pelos serviços digitais, terá mais garantias sobre a privacidade das informações.
Bem-estar
Corrida
Contagem regressiva para Maratona de Vitória
Faltam pouco mais de 50 dias para a Maratona de Vitória e a edição 2026 chega com novidades que vão muito além da corrida: a Praça do Papa será palco de uma grande arena de esporte, saúde e bem-estar; premiação em dinheiro de quase R$30 mil e um sistema inédito no Brasil para garantir fluidez no trânsito durante a prova, que será realizada nos dias 29 e 30 de agosto. “A ideia é transformar o fim de semana em uma verdadeira celebração do esporte e da qualidade de vida”, explica André Bortolotto, diretor da Pace Eventos.
Homenagem
Gorete Thorey assina curadoria de arte dos ambientes Espaço Gourmet Deca, de Geraldo Lino, e Casa Genesis, de Kaio Lope, na CasaCor 2026, que abre ao público nesta quinta-feira (16). Entre os artistas, estão Kyria Oliveira, Moacyr Travaglia, Elizabeth Dorazio, Cristhina Bastos, Diego Rodrigues, Sonia Ebling, Di Cavalcanti e Djanira da Motta e Silva.
"In Rio" em Vix
Depois de conquistar o Rio de Janeiro, a Festa IN Rio desembarca em Vitória para uma edição especial neste sábado (18), no La Isla Marina Club. O line-up da edição promove o encontro entre dois nomes da cena musical. A abertura fica por conta do DJ Alê, representante da cena capixaba, seguida da DJ Nicole Nandes, DJ residente da IN Rio.
Novidade na padaria
A padaria do Empório Joaquim acaba de apresentar sua mais nova criação: o croissant de natas. A novidade, desenvolvida pela chef Patrícia Santos Neves, une a massa folhada clássica francesa a um recheio cremoso de natas de inspiração portuguesa.
Em Minas Gerais
A QualiSaúde, de Flávio Cirilo, será responsável pela administração da carteira de beneficiários da Aurora Saúde anteriormente gerida pela Affiance em Belo Horizonte. A operação faz parte do plano de expansão da companhia e amplia sua atuação em um dos principais mercados de saúde suplementar do país.
Espetáculo
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