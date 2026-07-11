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Renata Rasseli

Marianne e Michel Assbu arrecadam doações para Asilo dos Idosos na Loja Vazia 2026

Pai e filha receberam amigos na terça-feira (07), no Shopping Vitória

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

11 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maria Elisa, Marianne, Cida e Michel Assbu
Maria Elisa, Marianne, Cida e Michel Assbu: família reunida na Loja Vazia, no Shopping Vitória.  Cacá Lima
Pai e filha, Michel e Marianne Assbu receberam amigos para encher a Loja Vazia de doações para o Asilo dos Idosos de Vitória, na terça-feira (07), no Shopping Vitória. A loja fica aberta até o dia 19 de julho. Todas as peças - roupas, sapatos e acessórios - arrecadas ajuda o projeto de sete instituições de capixaba. São elas:  Afecc, Apae Vitória, Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), Asilo dos Idosos de Vitória), Associação Albergue Martim Lutero (AAML) e Amaes. Veja as fotos de Cacá Lima. 

Circuito literário

Richardson Schmittel, Itamar Vieira Jr, Priscilla Huapaya e Nathan Braga
Richardson Schmittel, diretor regional do Sesc e do Senac, com o premiado escritor Itamar Vieira Junior, a gerente do Sesc Glória, Priscilla Huapaya, e o coordenador de Cultura do Sesc-ES, Nathan Braga, na abertura do projeto Circuito Sesc Literário. Levi Mori/Sesc-ES

Na Câmara de Vitória

Homenagem da Academia Capixaba de Letras

O advogado Luciano Machado, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, será um dos homenageados pela Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, em uma solenidade na Câmara Municipal de Vitória, a ser realizada no próximo sábado (11), às 9h. Luciano está sendo homenageado por iniciativa da escritoria Ana Carolina Simas. “Receber esse reconhecimento por indicação de Ana Carolina torna esse momento ainda mais especial e significativo para mim. Fico lisonjeado pela honra e generosidade”, disse ele.

No Inhotim

Sinthia Ferrari no Inhotim
Em visita a um cliente de Belo Horizonte, a paisagista Sinthia Ferrari aproveitou para visitar as belezas do Inhotim Divulgação

Em Cachoeiro e no litoral capixaba

Cultura e esporte

A Riviera Construtora patrocina, neste final de semana, duas iniciativas voltadas à valorização do turismo, da cultura e do esporte no Espírito Santo. A empresa apoia o Cachu Classics, maior evento de veículos antigos do Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, e uma travessia náutica entre Vitória e Guarapari. Na experiência náutica, um grupo de clientes percorrerá o litoral capixaba a bordo de um veleiro, conhecendo por uma nova perspectiva uma das regiões onde a Riviera desenvolve seus empreendimentos. A proposta é proporcionar uma vivência que valorize a paisagem, a vocação turística e a relação das pessoas com o litoral capixaba.

Mercado imobiliário

Hermann Schneider, Luiz Guilherme Mazzini Gomes, Luiz Cláudio Mazzini Gomes e Leonardo Zon
A diretoria da Mazzini movimentou a Casa Auá, em Vitória, durante a assembleia de instalação de condomínio de mais um empreendimento de alto padrão da construtora. Na foto: Hermann Schneider, Luiz Guilherme Mazzini Gomes, Luiz Cláudio Mazzini Gomes e Leonardo Zon. Storm Breaker

Mentes do Futuro


A Vidah Kids - clínica liderada pela médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa - cumpre uma agenda importante na próxima segunda-feira, dia 13. Às 18h, a médica, ao lado da psicóloga Danielen Rossi (que integra a equipe de especialistas da Vidah Kids), comanda uma palestra exclusiva sobre saúde e controle emocional voltada para o corpo docente da escola Alphabetz, na Enseada do Suá. O espaço é conhecido pela proposta pedagógica inovadora na Educação Infantil. 


Setor imobiliário


Sob a liderança de Mário Creado, sócio responsável pela estratégia e desenvolvimento de negócios, a Five Urban Prime estreia na CASACOR ES nesta edição comemorativa de 30 anos. A plataforma, dedicada ao desenvolvimento de negócios no mercado imobiliário, vai apresentar o Five Experience, ciclo de palestras que acontece nos dias 28 de julho, 6, 25 e 26 de agosto, no auditório da mostra. A programação vai reunir especialistas, parceiros e profissionais do setor em debates sobre resíduos na construção, materiais sustentáveis, certificações ESG, madeira engenheirada, CLT, tokenização de ativos, biofilia e inteligência artificial aplicada à construção e ao desenvolvimento imobiliário.

Partiu, Itália! 


A Itália será o destino de Isabel De Lima e Stefano Di Mauro a partir de domingo (12). A viagem, de 15 dias, terá sabor especial: o casal vai pesquisar tendências gastronômicas, conhecer novos produtores e garimpar vinhos que poderão integrar a carta do Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha.

Na CasaCor ES


O Espaço Gourmet Deca, assinado por Geraldo Lino, traduz a convivência por meio de uma arquitetura integrada, onde a biofilia é protagonista. O projeto de paisagismo, assinado pelo escritório de Sinthia Ferrari. 

Inauguração

orvel mg
Luciano Garcia, diretor Comercial da MG Orvel, Frederico Geraldino, head de Desenvolvimento de Rede; Wagner Orletti, CEO do Grupo Orletti; Mr. Yang Li, CEO MG Motor Brasil;  Leonardo Escovedo, gerente Regional de Vendas e Willian Orletti, diretor  Administrativo Financeiro do Grupo Orlettimg: no coquetel de inauguração da Orvel MG.  Larissa Veodato

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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