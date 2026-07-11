Marianne e Michel Assbu arrecadam doações para Asilo dos Idosos na Loja Vazia 2026

Circuito literário
Na Câmara de Vitória
Homenagem da Academia Capixaba de Letras
O advogado Luciano Machado, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, será um dos homenageados pela Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, em uma solenidade na Câmara Municipal de Vitória, a ser realizada no próximo sábado (11), às 9h. Luciano está sendo homenageado por iniciativa da escritoria Ana Carolina Simas. “Receber esse reconhecimento por indicação de Ana Carolina torna esse momento ainda mais especial e significativo para mim. Fico lisonjeado pela honra e generosidade”, disse ele.
No Inhotim
Em Cachoeiro e no litoral capixaba
Cultura e esporte
A Riviera Construtora patrocina, neste final de semana, duas iniciativas voltadas à valorização do turismo, da cultura e do esporte no Espírito Santo. A empresa apoia o Cachu Classics, maior evento de veículos antigos do Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, e uma travessia náutica entre Vitória e Guarapari. Na experiência náutica, um grupo de clientes percorrerá o litoral capixaba a bordo de um veleiro, conhecendo por uma nova perspectiva uma das regiões onde a Riviera desenvolve seus empreendimentos. A proposta é proporcionar uma vivência que valorize a paisagem, a vocação turística e a relação das pessoas com o litoral capixaba.
Mercado imobiliário
Mentes do Futuro
A Vidah Kids - clínica liderada pela médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa - cumpre uma agenda importante na próxima segunda-feira, dia 13. Às 18h, a médica, ao lado da psicóloga Danielen Rossi (que integra a equipe de especialistas da Vidah Kids), comanda uma palestra exclusiva sobre saúde e controle emocional voltada para o corpo docente da escola Alphabetz, na Enseada do Suá. O espaço é conhecido pela proposta pedagógica inovadora na Educação Infantil.
Setor imobiliário
Sob a liderança de Mário Creado, sócio responsável pela estratégia e desenvolvimento de negócios, a Five Urban Prime estreia na CASACOR ES nesta edição comemorativa de 30 anos. A plataforma, dedicada ao desenvolvimento de negócios no mercado imobiliário, vai apresentar o Five Experience, ciclo de palestras que acontece nos dias 28 de julho, 6, 25 e 26 de agosto, no auditório da mostra. A programação vai reunir especialistas, parceiros e profissionais do setor em debates sobre resíduos na construção, materiais sustentáveis, certificações ESG, madeira engenheirada, CLT, tokenização de ativos, biofilia e inteligência artificial aplicada à construção e ao desenvolvimento imobiliário.
Partiu, Itália!
A Itália será o destino de Isabel De Lima e Stefano Di Mauro a partir de domingo (12). A viagem, de 15 dias, terá sabor especial: o casal vai pesquisar tendências gastronômicas, conhecer novos produtores e garimpar vinhos que poderão integrar a carta do Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha.
Na CasaCor ES
O Espaço Gourmet Deca, assinado por Geraldo Lino, traduz a convivência por meio de uma arquitetura integrada, onde a biofilia é protagonista. O projeto de paisagismo, assinado pelo escritório de Sinthia Ferrari.
Inauguração
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