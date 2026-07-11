Marianne e Michel Assbu arrecadam doações para Asilo dos Idosos na Loja Vazia 2026

Mentes do Futuro

A Vidah Kids - clínica liderada pela médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa - cumpre uma agenda importante na próxima segunda-feira, dia 13. Às 18h, a médica, ao lado da psicóloga Danielen Rossi (que integra a equipe de especialistas da Vidah Kids), comanda uma palestra exclusiva sobre saúde e controle emocional voltada para o corpo docente da escola Alphabetz, na Enseada do Suá. O espaço é conhecido pela proposta pedagógica inovadora na Educação Infantil.

Setor imobiliário

Sob a liderança de Mário Creado, sócio responsável pela estratégia e desenvolvimento de negócios, a Five Urban Prime estreia na CASACOR ES nesta edição comemorativa de 30 anos. A plataforma, dedicada ao desenvolvimento de negócios no mercado imobiliário, vai apresentar o Five Experience, ciclo de palestras que acontece nos dias 28 de julho, 6, 25 e 26 de agosto, no auditório da mostra. A programação vai reunir especialistas, parceiros e profissionais do setor em debates sobre resíduos na construção, materiais sustentáveis, certificações ESG, madeira engenheirada, CLT, tokenização de ativos, biofilia e inteligência artificial aplicada à construção e ao desenvolvimento imobiliário.



Partiu, Itália!



A Itália será o destino de Isabel De Lima e Stefano Di Mauro a partir de domingo (12). A viagem, de 15 dias, terá sabor especial: o casal vai pesquisar tendências gastronômicas, conhecer novos produtores e garimpar vinhos que poderão integrar a carta do Da Stefano Cucina Italiana, na Prainha.



Na CasaCor ES





O Espaço Gourmet Deca, assinado por Geraldo Lino, traduz a convivência por meio de uma arquitetura integrada, onde a biofilia é protagonista. O projeto de paisagismo, assinado pelo escritório de Sinthia Ferrari.