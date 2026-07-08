Grupo inaugura nova concessionária em Vitória; veja fotos

Selo Pró-Ética





A Vports recebeu este mês o selo do Programa Empresa Pró-Ética, iniciativa conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) e considerada o principal reconhecimento público do país destinado a empresas que demonstram elevado nível de integridade e compromisso com a prevenção à corrupção. A lista oficial das empresas reconhecidas nesta edição foi divulgada em 1º de julho de 2026 em Brasília. Estiveram em Brasília para receber o reconhecimento o coordenador de auditoria, compliance e risco, Bruno Gums, e a analista de compliance da Vports, Claudineia Cesar.







Sorvete capixaba reconhecido





Wanderson Lamoia, Cris Loss e Clécia Cavalcante, diretores do Grupo Lamoia, comemoram mais um importante passo rumo à conquista de uma das mais relevantes certificações internacionais de qualidade e segurança dos alimentos. A empresa recebeu a carta de conformidade para a certificação da IFS Progress, depois de um robusto trabalho de auditoria, que avaliou processos, controles e padrões de qualidade e segurança de alimentos da empresa. O feito é parte da estratégia de crescimento da empresa, que já atua no mercado internacional e tem planos de expandir suas atividades para além das fronteiras.



Entre as mais admiradas



A Machado, Mazzei & Pinho está novamente entre as bancas de advocacia mais admiradas do Espírito Santo na edição 2026 do Análise Advocacia Regional, um dos mais importantes levantamentos da advocacia empresarial brasileira. O ranking é elaborado a partir da opinião dos heads jurídicos e financeiros das maiores empresas do País e reconhece escritórios e profissionais que se destacam no atendimento às demandas corporativas. Nesta edição, o escritório integra o seleto grupo de 14 bancas capixabas reconhecidas pela publicação. O sócio Bruno de Pinho e Silva também figura, pelo segundo ano consecutivo, entre os advogados mais admirados do Estado, em um universo de apenas 24 profissionais capixabas contemplados no ranking individual.