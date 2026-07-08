Grupo inaugura nova concessionária em Vitória; veja fotos

A cerimônia de inauguração da concessionária contou também com a presença de Wagner Orletti, presidente do Grupo Orletti; Ricardo Ferraço, do governador do Espírito Santo; e Luciano Garcia, diretor Comercial da Orvel Jetour.
Inauguração
Agende-se
ExpoVinhos Vitória
A mais antiga feira de vinhos do Brasil está de volta. Nos dias 29 e 30 de julho, a 16ª ExpoVinhos Vitória transforma o Clube Álvares Cabral em um grande roteiro de experiências, reunindo mais de 1.400 rótulos de 16 países, entre representantes do Velho e do Novo Mundo, no formato wine tasting, onde público poderá degustar livremente os vinhos apresentados pelos expositores. A programação inclui ainda o tradicional concurso Top Five, que reúne especialistas e sommeliers para eleger, em degustação às cegas, os melhores rótulos da feira. Os vencedores serão identificados com um selo especial, facilitando a escolha dos visitantes.
Encontro
Selo Pró-Ética
A Vports recebeu este mês o selo do Programa Empresa Pró-Ética, iniciativa conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) e considerada o principal reconhecimento público do país destinado a empresas que demonstram elevado nível de integridade e compromisso com a prevenção à corrupção. A lista oficial das empresas reconhecidas nesta edição foi divulgada em 1º de julho de 2026 em Brasília. Estiveram em Brasília para receber o reconhecimento o coordenador de auditoria, compliance e risco, Bruno Gums, e a analista de compliance da Vports, Claudineia Cesar.
Sorvete capixaba reconhecido
Wanderson Lamoia, Cris Loss e Clécia Cavalcante, diretores do Grupo Lamoia, comemoram mais um importante passo rumo à conquista de uma das mais relevantes certificações internacionais de qualidade e segurança dos alimentos. A empresa recebeu a carta de conformidade para a certificação da IFS Progress, depois de um robusto trabalho de auditoria, que avaliou processos, controles e padrões de qualidade e segurança de alimentos da empresa. O feito é parte da estratégia de crescimento da empresa, que já atua no mercado internacional e tem planos de expandir suas atividades para além das fronteiras.
Entre as mais admiradas
A Machado, Mazzei & Pinho está novamente entre as bancas de advocacia mais admiradas do Espírito Santo na edição 2026 do Análise Advocacia Regional, um dos mais importantes levantamentos da advocacia empresarial brasileira. O ranking é elaborado a partir da opinião dos heads jurídicos e financeiros das maiores empresas do País e reconhece escritórios e profissionais que se destacam no atendimento às demandas corporativas. Nesta edição, o escritório integra o seleto grupo de 14 bancas capixabas reconhecidas pela publicação. O sócio Bruno de Pinho e Silva também figura, pelo segundo ano consecutivo, entre os advogados mais admirados do Estado, em um universo de apenas 24 profissionais capixabas contemplados no ranking individual.
Protagonismo
Aegea assume liderança do Pacto Global da ONU no Brasil
A Aegea Saneamento amplia seu protagonismo na agenda de sustentabilidade e governança corporativa ao assumir a presidência do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil. A Chief Integrity Officer da companhia, Ana Paula Carracedo, foi eleita para liderar a instância máxima de governança da iniciativa, enquanto o presidente do Instituto Aegea, Edison Carlos, passa a integrar o conselho como suplente. A eleição, realizada pelas empresas participantes da maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, reconhece a atuação da Aegea na promoção da integridade, da transparência, da agenda ESG e do impacto social. A nova composição também reforça o papel da companhia na condução dos Movimentos +Água e Transparência 100%, fortalecendo seu compromisso com as melhores práticas de governança e com a geração de valor para a sociedade.
Direito
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