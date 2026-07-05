Carolina Neves lança nova coleção da linha Home em Vitória

Há quinze anos, Carolina Neves constrói peças que carregam história. Com referências nos grandes movimentos de arte, a designer capixaba sempre tratou a joia como objeto de narrativa – e não surpreende que essa sensibilidade tenha transbordado para outros projetos. A

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, linha de cerâmicas autorais assinada por Carolina Neves, chega à sua quinta coleção e consolida o que já se desenha como um projeto consistente no mercado lifestyle.



