Carolina Neves lança nova coleção da linha Home em Vitória

Encontro
O trabalho desenvolvido por psicólogos em equipes esportivas de alto rendimento, como a Seleção Brasileira, também pode servir de inspiração para as empresas. De acordo com a psicóloga organizacional Carolina Gama, desafios como metas ousadas, pressão por resultados e necessidade de adaptação fazem parte tanto do esporte quanto do ambiente corporativo. "Equipes que conseguem se comunicar bem, administrar conflitos e atuar de forma integrada tendem a apresentar melhores resultados. Cuidar da saúde mental também é estratégia de alta performance", destaca a especialista.
Tecnologia capixaba
A tecnologia desenvolvida no Espírito Santo ganhou destaque nacional. A Globalsys foi a responsável pelo desenvolvimento do game interativo lançado pelo Flamengo durante uma transmissão ao vivo em seu canal oficial no YouTube. A solução, criada em apenas cinco dias, permitiu a participação simultânea de milhares de torcedores, com estabilidade e alto desempenho durante toda a live.
No Rio
Avanço
Nova Lei dos Seguros
As mudanças trazidas pela Nova Lei de Seguros, considerada um dos avanços mais relevantes para o mercado securitário brasileiro nas últimas décadas, serão tema de um evento promovido pela Comissão Especial de Direito Securitário da OAB-ES, em parceria com a Escola Nacional da Advocacia, no dia 31 de julho, das 9h às 17h, no auditório da Findes, em Vitória. À frente da iniciativa está o presidente da comissão e sócio do CMA Advogados, Bruno Melo Motta. A programação contará com painéis temáticos que reunirão especialistas de renome nacional, representantes dos órgãos reguladores, do Poder Judiciário, da advocacia e do mercado segurador para debater os impactos da nova legislação, os desafios e reflexos práticos para o setor.
Moda
Corrida
Maratona do Sol
Neste domingo (05), Vila Velha recebe a terceira edição da Claro Maratona do Sol. Neste ano, a prova ganha um novo percurso de 5 km, além das tradicionais distâncias de 10 km, 21 km e 42 km. Com largadas em diferentes pontos da orla e chegada no Parque da Prainha, a corrida proporciona aos participantes um cenário único, acompanhando o nascer do sol na cidade canela-verde. A competição terá premiação em dinheiro nas provas de 21 km e 42 km, além de troféus em todas as distâncias.
Copa do Mundo
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