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Renata Rasseli

Carolina Neves lança nova coleção da linha Home em Vitória

A CN Home, linha de cerâmicas autorais assinada por Carolina Neves, chega à sua quinta coleção e consolida o que já se desenha como um projeto consistente no mercado lifestyle

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

05 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Alice Fernanda, Bruna Pin, Gabi Marconi, Carol Neves
Alice Fernanda, Bruna Pin, Gabi Marconi, Carol Neves Divulgação
Há quinze anos, Carolina Neves constrói peças que carregam história. Com referências nos grandes movimentos de arte, a designer capixaba sempre tratou a joia como objeto de narrativa – e não surpreende que essa sensibilidade tenha transbordado para outros projetos. A CN Home, linha de cerâmicas autorais assinada por Carolina Neves, chega à sua quinta coleção e consolida o que já se desenha como um projeto consistente no mercado lifestyle. 

Para celebrar, a designer reuniu clientes e amigas no ateliê da marca, na Praia do Canto, apresentando novas peças em três tonalidades inéditas - allure, coral e verde-petróleo - e peças que transitam entre a mesa posta e o universo da joalheria, como pratos multifuncionais que também funcionam como porta-joias. O encontro ainda teve com a famosa palha italiana by Chef Neves e o bar de shake proteico da Fast Nutri.

Encontro

a anfitriã Carmem Dolores com Maria Teresa Nader, Zilda Hilal, Marilia Celin, Ricardo Silveira e Simoni Camporez.
A convite da Stampa, arquitetos capixabas junto com seus clientes foram convidados para uma tarde diferente na loja. Curso de automaquiagem com o fera Ricardo Silveira em parceria com a MAC. Na foto, a anfitriã Carmem Dolores com Maria Teresa Nader, Zilda Hilal, Marilia Celin, Ricardo Silveira e Simoni Camporez. Divulgação
Lições do esporte para o mundo corporativo


O trabalho desenvolvido por psicólogos em equipes esportivas de alto rendimento, como a Seleção Brasileira, também pode servir de inspiração para as empresas. De acordo com a psicóloga organizacional Carolina Gama, desafios como metas ousadas, pressão por resultados e necessidade de adaptação fazem parte tanto do esporte quanto do ambiente corporativo. "Equipes que conseguem se comunicar bem, administrar conflitos e atuar de forma integrada tendem a apresentar melhores resultados. Cuidar da saúde mental também é estratégia de alta performance", destaca a especialista.

Tecnologia capixaba

A tecnologia desenvolvida no Espírito Santo ganhou destaque nacional. A Globalsys foi a responsável pelo desenvolvimento do game interativo lançado pelo Flamengo durante uma transmissão ao vivo em seu canal oficial no YouTube. A solução, criada em apenas cinco dias, permitiu a participação simultânea de milhares de torcedores, com estabilidade e alto desempenho durante toda a live.

No Rio

Dr José Antônio Zelaquett e Dra Manoela Guimarães
A capixaba Manoela Guimarães, especialista em Plástica Íntima e Ninfoplastia ao lado do fundador e presidente da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa, em congresso no Rio de Janeiro. Tiago Cavalcante

Avanço

Nova Lei dos Seguros

As mudanças trazidas pela Nova Lei de Seguros, considerada um dos avanços mais relevantes para o mercado securitário brasileiro nas últimas décadas, serão tema de um evento promovido pela Comissão Especial de Direito Securitário da OAB-ES, em parceria com a Escola Nacional da Advocacia, no dia 31 de julho, das 9h às 17h, no auditório da Findes, em Vitória. À frente da iniciativa está o presidente da comissão e sócio do CMA Advogados, Bruno Melo Motta. A programação contará com painéis temáticos que reunirão especialistas de renome nacional, representantes dos órgãos reguladores, do Poder Judiciário, da advocacia e do mercado segurador para debater os impactos da nova legislação, os desafios e reflexos práticos para o setor.

Moda

Eduardo Portugal e Jordan Rodrigues
Os empresários Eduardo Portugal e Jordan Rodrigues acabam de abrir, na Praia do Canto, o 88 Showroom.  O espaço, comandado pela dupla, tem como proposta aproximar lojistas capixabas das principais tendências da moda. Divulgação

Corrida

Maratona do Sol

Neste domingo (05), Vila Velha recebe a terceira edição da Claro Maratona do Sol. Neste ano, a prova ganha um novo percurso de 5 km, além das tradicionais distâncias de 10 km, 21 km e 42 km. Com largadas em diferentes pontos da orla e chegada no Parque da Prainha, a corrida proporciona aos participantes um cenário único, acompanhando o nascer do sol na cidade canela-verde. A competição terá premiação em dinheiro nas provas de 21 km e 42 km, além de troféus em todas as distâncias. 

Copa do Mundo

Denise Spindola, Ana Paula Tumoli e Emili Negrelli
Denise Spindola, Ana Paula Tumoli e Emili Negrelli: em clima de torcida pelo Brasil na Copa 2026. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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