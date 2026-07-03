Carla Buaiz e Diogo Azevedo celebram o aniversário da filha Maria Victória em Vitória

Café com negócios



A Inteligência Artificial será o tema do próximo Café de Negócios da ASES, que acontece no dia 8 de julho, às 7h40, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Sob a liderança da presidente Leonelle Lamas, o encontro reunirá empresários para uma conversa com Fabíola Murta, gerente de Inteligência Digital da ArcelorMittal, sobre indicadores, produtividade e retorno dos investimentos em IA.









Biografia





O comodoro Fabiano Pereira escolheu os 80 anos do Iate Clube do Espírito Santo para presentear a instituição com um registro à altura da sua história. Nesta sexta-feira (03), o clube lança "Os mares da Vitória", biografia oficial assinada pelo escritor e jornalista capixaba Rômulo Felippe - autor de 25 livros e membro da Academia Espírito-santense de Letras. O evento acontece a partir das 18h no Iatinho, recém-inaugurado espaço de lazer do clube. Com rica iconografia e depoimentos de quem viveu essa história, a obra é um registro vivo de uma trajetória construída com dedicação, paixão e espírito coletivo.







Parabéns!



Nesta quarta-feira (01º), José Roberto Oggioni completou 45 anos de Óticas Paris, e a data merece ser celebrada com a mesma grandeza da trajetória. Tudo começou em 1982, iniciou como office boy na época que a Paris tinha recém começado, com a loja no centro de Vitória. Hoje, aos 66 anos, José Roberto é gerente da filial do Shopping Vitória há mais de três décadas, lidera uma equipe de nove funcionários com a mesma generosidade com que foi um dia orientado, e segue sendo um dos nomes mais queridos pelos colegas, clientes, e pela história da empresa.



Pele e inverno



O inverno é considerado uma das melhores épocas para procedimentos de renovação da pele, e uma das novidades nos consultórios dermatológicos é a chegada de uma nova geração do laser de CO₂ fracionado. A tecnologia permite protocolos personalizados para tratar rugas, cicatrizes de acne, textura irregular, poros dilatados e estimular a produção de colágeno. Segundo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, o tratamento é ajustado de acordo com a necessidade e a sensibilidade de cada paciente, promovendo uma renovação controlada da pele e favorecendo resultados progressivos e naturais após avaliação individualizada.





No JOTA





O artigo do advogado Luiz Cláudio Allemand, intitulado “Precedentes Tributários, IA e independência da magistratura”, publicado no JOTA, site de notícias jurídicas nacional, foi selecionado para integrar o projeto jurisprudente, iniciativa do Jota com a Insper para medir o índice de segurança jurídica e regulação que reúne diversos setores da economia para promover o debate e a melhoria da segurança jurídica e regulatória no país. O texto de Allemand destaca a importância de preservar a segurança jurídica, a independência da magistratura e a confiança no Poder Judiciário diante da profunda e acelerada transformação tecnológica da atualidade.