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Renata Rasseli

Carla Buaiz e Diogo Azevedo celebram o aniversário da filha Maria Victória em Vitória

A festa, inspirada no universo de Cinderela, reuniu a família e amigos, no Cerimonial Oásis

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário Maria Victoria Buaiz de Azevedo
Aniversário Maria Victoria Buaiz de Azevedo Thaissa Vieira e RF Comunicação

Carla Buaiz e Diogo Azevedo celebraram os 3 anos da filha Maria Victória com uma imersão lúdica inspirada no universo de Cinderela, no Cerimonial Oásis. O evento ganhou assinatura de estilo com o décor artsy de Camila Sarmento -  repleto de passarinhos e ratinhos instagramáveis - e o selo de excelência da Oliver Experiências na organização de cada detalhe sensorial. Na moldura familiar e afetiva do parabéns, a presença carinhosa da avó Vania Massad Campos e de Letícia Buaiz e Gabriel Neves, com os pequenos Bento e Beatriz.

Aniversário 

Elaine Silva, gerente de Produto Digital da Rede Gazeta, completou 50 anos anos no último sábado numa festa de Brasilidades!
Elaine Silva, gerente de Produto Digital da Rede Gazeta, completou 50 anos anos em festa com o tema Brasilidades.  Divulgação

Festival

Nova geração da música brasileira

Vitória recebe, no dia 18 de julho, um dos nomes mais influentes da nova geração da música brasileira. A rapper Ebony, destaque nacional do rap e do trap e uma das artistas que vêm redefinindo a cena urbana no país, é a atração principal da estreia do Festival Turmalina, primeiro festival de artes integradas do Espírito Santo dedicado ao protagonismo de mulheres negras. O evento acontece no Cais das Artes, a partir das 16h, com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos e doação de um pacote de absorventes higiênicos. A programação reúne ainda Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão, Dona Isolina e a DJ Davs Carter, dando início a uma agenda que se estende até outubro, com oficinas, ações formativas e uma exposição inédita no Mucane.

Queridos de RR 

Rita e Luiz Polese
Rita e Luiz Polese: casal querido da coluna RR.  Cacá Lima

Expansão

Fernando Aguiar, VP Comercial, Marketing e Pós-Vendas da Athena Saúde, e Carolina Castro, gerente de Marketing, receberam Bruno Weigert, CEO da Fire, e Luiz Felipe Macena, gestor de contas da agência
Fernando Aguiar, VP Comercial, Marketing e Pós-Vendas da Athena Saúde, e Carolina Castro, gerente de Marketing, receberam Bruno Weigert, CEO da Fire, e Luiz Felipe Macena, gestor de contas da agência Divulgação

Publicidade e saúde

O Grupo Athena Saúde expandiu a parceria de publicidade com a agência Fire Marketing e Comunicação e assinou contrato para atendimento também das regionais Sul e Sudeste. Fernando Aguiar, VP Comercial, Marketing e Pós-Vendas da Athena Saúde, e Carolina Castro, gerente de Marketing, receberam Bruno Weigert, CEO da Fire, e Luiz Felipe Macena, gestor de contas da agência, na sede da Athena Saúde em São Paulo, nesta quarta-feira. A agência assina as campanhas publicitárias dos hospitais Vitória Apart, São Bernardo Apart e a operadora São Bernardo Samp , e agora também, a estratégia de comunicação de mais cinco marcas da Athena nos Estados São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A expansão da parceria acompanha o crescimento da atuação do grupo Athena Saúde e reforça a aposta da rede em uma comunicação integrada com uma agência capixaba.

Café com negócios

A Inteligência Artificial será o tema do próximo Café de Negócios da ASES, que acontece no dia 8 de julho, às 7h40, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Sob a liderança da presidente Leonelle Lamas, o encontro reunirá empresários para uma conversa com Fabíola Murta, gerente de Inteligência Digital da ArcelorMittal, sobre indicadores, produtividade e retorno dos investimentos em IA.



Biografia 

O comodoro Fabiano Pereira escolheu os 80 anos do Iate Clube do Espírito Santo para presentear a instituição com um registro à altura da sua história. Nesta sexta-feira (03), o clube lança "Os mares da Vitória", biografia oficial assinada pelo escritor e jornalista capixaba Rômulo Felippe - autor de 25 livros e membro da Academia Espírito-santense de Letras. O evento acontece a partir das 18h no Iatinho, recém-inaugurado espaço de lazer do clube. Com rica iconografia e depoimentos de quem viveu essa história, a obra é um registro vivo de uma trajetória construída com dedicação, paixão e espírito coletivo.



Parabéns!

Nesta quarta-feira (01º), José Roberto Oggioni completou 45 anos de Óticas Paris, e a data merece ser celebrada com a mesma grandeza da trajetória. Tudo começou em 1982, iniciou como office boy na época que a Paris tinha recém começado, com a loja no centro de Vitória. Hoje, aos 66 anos, José Roberto é gerente da filial do Shopping Vitória há mais de três décadas, lidera uma equipe de nove funcionários com a mesma generosidade com que foi um dia orientado, e segue sendo um dos nomes mais queridos pelos colegas, clientes, e pela história da empresa.

Pele e inverno

O inverno é considerado uma das melhores épocas para procedimentos de renovação da pele, e uma das novidades nos consultórios dermatológicos é a chegada de uma nova geração do laser de CO₂ fracionado. A tecnologia permite protocolos personalizados para tratar rugas, cicatrizes de acne, textura irregular, poros dilatados e estimular a produção de colágeno. Segundo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, o tratamento é ajustado de acordo com a necessidade e a sensibilidade de cada paciente, promovendo uma renovação controlada da pele e favorecendo resultados progressivos e naturais após avaliação individualizada.

No JOTA


O artigo do advogado Luiz Cláudio Allemand, intitulado “Precedentes Tributários, IA e independência da magistratura”, publicado no JOTA, site de notícias jurídicas nacional, foi selecionado para integrar o projeto jurisprudente, iniciativa do Jota com a Insper para medir o índice de segurança jurídica e regulação que reúne diversos setores da economia para promover o debate e a melhoria da segurança jurídica e regulatória no país. O texto de Allemand destaca a importância de preservar a segurança jurídica, a independência da magistratura e a confiança no Poder Judiciário diante da profunda e acelerada transformação tecnológica da atualidade.

Encontro

O vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Greg Repsold, esteve com o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel Pereira
O vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Greg Repsold, esteve com o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel Pereira, em reunião com a diretoria da cooperativa para avaliar a viabilização de uma parceria com condições especiais de plano de saúde voltadas à categoria.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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