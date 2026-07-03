Carla Buaiz e Diogo Azevedo celebram o aniversário da filha Maria Victória em Vitória

Carla Buaiz e Diogo Azevedo celebraram os 3 anos da filha Maria Victória com uma imersão lúdica inspirada no universo de Cinderela, no Cerimonial Oásis. O evento ganhou assinatura de estilo com o décor artsy de Camila Sarmento - repleto de passarinhos e ratinhos instagramáveis - e o selo de excelência da Oliver Experiências na organização de cada detalhe sensorial. Na moldura familiar e afetiva do parabéns, a presença carinhosa da avó Vania Massad Campos e de Letícia Buaiz e Gabriel Neves, com os pequenos Bento e Beatriz.
Aniversário
Festival
Nova geração da música brasileira
Vitória recebe, no dia 18 de julho, um dos nomes mais influentes da nova geração da música brasileira. A rapper Ebony, destaque nacional do rap e do trap e uma das artistas que vêm redefinindo a cena urbana no país, é a atração principal da estreia do Festival Turmalina, primeiro festival de artes integradas do Espírito Santo dedicado ao protagonismo de mulheres negras. O evento acontece no Cais das Artes, a partir das 16h, com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos e doação de um pacote de absorventes higiênicos. A programação reúne ainda Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão, Dona Isolina e a DJ Davs Carter, dando início a uma agenda que se estende até outubro, com oficinas, ações formativas e uma exposição inédita no Mucane.
Queridos de RR
Expansão
Publicidade e saúde
Café com negócios
A Inteligência Artificial será o tema do próximo Café de Negócios da ASES, que acontece no dia 8 de julho, às 7h40, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Sob a liderança da presidente Leonelle Lamas, o encontro reunirá empresários para uma conversa com Fabíola Murta, gerente de Inteligência Digital da ArcelorMittal, sobre indicadores, produtividade e retorno dos investimentos em IA.
O comodoro Fabiano Pereira escolheu os 80 anos do Iate Clube do Espírito Santo para presentear a instituição com um registro à altura da sua história. Nesta sexta-feira (03), o clube lança "Os mares da Vitória", biografia oficial assinada pelo escritor e jornalista capixaba Rômulo Felippe - autor de 25 livros e membro da Academia Espírito-santense de Letras. O evento acontece a partir das 18h no Iatinho, recém-inaugurado espaço de lazer do clube. Com rica iconografia e depoimentos de quem viveu essa história, a obra é um registro vivo de uma trajetória construída com dedicação, paixão e espírito coletivo.
Parabéns!
Nesta quarta-feira (01º), José Roberto Oggioni completou 45 anos de Óticas Paris, e a data merece ser celebrada com a mesma grandeza da trajetória. Tudo começou em 1982, iniciou como office boy na época que a Paris tinha recém começado, com a loja no centro de Vitória. Hoje, aos 66 anos, José Roberto é gerente da filial do Shopping Vitória há mais de três décadas, lidera uma equipe de nove funcionários com a mesma generosidade com que foi um dia orientado, e segue sendo um dos nomes mais queridos pelos colegas, clientes, e pela história da empresa.
Pele e inverno
O inverno é considerado uma das melhores épocas para procedimentos de renovação da pele, e uma das novidades nos consultórios dermatológicos é a chegada de uma nova geração do laser de CO₂ fracionado. A tecnologia permite protocolos personalizados para tratar rugas, cicatrizes de acne, textura irregular, poros dilatados e estimular a produção de colágeno. Segundo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, o tratamento é ajustado de acordo com a necessidade e a sensibilidade de cada paciente, promovendo uma renovação controlada da pele e favorecendo resultados progressivos e naturais após avaliação individualizada.
No JOTA
O artigo do advogado Luiz Cláudio Allemand, intitulado “Precedentes Tributários, IA e independência da magistratura”, publicado no JOTA, site de notícias jurídicas nacional, foi selecionado para integrar o projeto jurisprudente, iniciativa do Jota com a Insper para medir o índice de segurança jurídica e regulação que reúne diversos setores da economia para promover o debate e a melhoria da segurança jurídica e regulatória no país. O texto de Allemand destaca a importância de preservar a segurança jurídica, a independência da magistratura e a confiança no Poder Judiciário diante da profunda e acelerada transformação tecnológica da atualidade.
Encontro
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