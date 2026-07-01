Flávia Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Queridona de RR, Flávia Giacomin Almeida celebrou seus 50 anos com festa, ao lado da família e amigos, na sexta-feira (26), no Condomínio Aldeia Pedra da Cebola, em Vitória. Mãe de Elisa, Alice e Lara e esposa de Rodrigo Almeida, a aniversariante levou sua alegria para a pista, animada pela DJ Larissa Tantan. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Sessão solene
Soluções Sustentáveis
Em um momento em que o futebol é a pauta das conversas e que os grandes estádios estão o tempo todo em destaque nas telas dos celulares e tvs, os capixabas do setor de construção terão a chance de conhecer de perto as soluções sustentáveis que deram origem à Arena MRV, sede do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, uma referência em técnica construtiva, modernidade e sustentabilidade. O case será o tema da palestra que a Ecotech Areia traz ao ES Construção, que acontece entre 8 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina. Os diretores da empresa, Adauto Caldara e Fábio Ruschi, dão o spoiler: a combinação entre areia e estrutura metálica é a alma do estádio referência, que tem 185 mil metros quadrados de área construída.
Os engenheiros Wander de Cássia Silva e Rinaldo Guilherme da Silva, que participaram ativamente do projeto e da construção, estarão no Estado especialmente para ministrar a palestra e apresentar o case.
Casa Cor Espírito Santo 2026
A participação da Mivita na Casa Cor Espírito Santo 2026 também funcionará como um “spoiler” do empreendimento que ocupará o lugar do antigo Canto do Sol. É que a construtora assina um dos ambientes da mostra, que será realizada entre julho e setembro no antigo hotel, e o espaço foi concebido a partir do conceito de um apartamento do futuro projeto, com living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet. De acordo com Livia Giacomin, diretora da Mivita, a ideia é construir uma experiência que dialogue com a memória afetiva do Canto do Sol e, ao mesmo tempo, revele um pouco da visão da empresa para o novo ciclo do imóvel.
Em Nova York
Buaiz Alimentos em feira internacional
Em Nova Iorque, o CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, e gerente comercial, Fabrício Silva, participam da Summer Fancy Food, a maior e mais importante feira de alimentos dos EUA. O espaço da Buaiz Alimentos fica localizado no Pavilhão Brasil, resultado de uma parceria com a Apex Brasil, e terá como destaque o Regina Brownie Mix Airfryer e as quatro versões do Café Numero Um Sentidos.
Palestra
Comunicação de mulheres no poder
A consultora e pesquisadora em comunicação política, Maya Gobira Meneghelli, ministrou, durante o Compol Brasil 2026 - Congresso de Comunicação Política e Institucional, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, a palestra “Não foi sorte: evidências sobre o que funciona na comunicação de mulheres que chegam ao poder”. A apresentação trouxe achados de pesquisa sobre os padrões comunicacionais de mulheres que chegaram à presidência na América Latina, partindo de um dado central: mais da metade do eleitorado brasileiro é feminino, mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados e 19,7% das vagas no Senado. O debate girou em torno de como a competência técnica, a experiência profissional e o contexto político se combinam na construção de candidaturas femininas e como o tema de gênero deve ser calibrado conforme o eleitorado, sem se tornar bandeira única nem ser ignorado.
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