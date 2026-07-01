Flávia Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Soluções Sustentáveis





Em um momento em que o futebol é a pauta das conversas e que os grandes estádios estão o tempo todo em destaque nas telas dos celulares e tvs, os capixabas do setor de construção terão a chance de conhecer de perto as soluções sustentáveis que deram origem à Arena MRV, sede do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, uma referência em técnica construtiva, modernidade e sustentabilidade. O case será o tema da palestra que a Ecotech Areia traz ao ES Construção, que acontece entre 8 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina. Os diretores da empresa, Adauto Caldara e Fábio Ruschi, dão o spoiler: a combinação entre areia e estrutura metálica é a alma do estádio referência, que tem 185 mil metros quadrados de área construída.

Os engenheiros Wander de Cássia Silva e Rinaldo Guilherme da Silva, que participaram ativamente do projeto e da construção, estarão no Estado especialmente para ministrar a palestra e apresentar o case.



Casa Cor Espírito Santo 2026





A participação da Mivita na Casa Cor Espírito Santo 2026 também funcionará como um “spoiler” do empreendimento que ocupará o lugar do antigo Canto do Sol. É que a construtora assina um dos ambientes da mostra, que será realizada entre julho e setembro no antigo hotel, e o espaço foi concebido a partir do conceito de um apartamento do futuro projeto, com living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet. De acordo com Livia Giacomin, diretora da Mivita, a ideia é construir uma experiência que dialogue com a memória afetiva do Canto do Sol e, ao mesmo tempo, revele um pouco da visão da empresa para o novo ciclo do imóvel.