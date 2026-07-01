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Renata Rasseli

Flávia Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

A aniversariante recebeu a família e amigos no Condomínio Aldeia Pedra da Cebola

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

01 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 50 anos de Flávia Giacomin Almeida
A aniversariante Flávia Giacomin Almeida, o marido Rodrigo Almeida e as filhas Elisa, Alice e Lara: celebrando 50 anos!  Cloves Louzada

Queridona de RR, Flávia Giacomin Almeida celebrou seus 50 anos com festa, ao lado da família e amigos, na sexta-feira (26), no Condomínio Aldeia Pedra da Cebola, em Vitória. Mãe de Elisa, Alice e Lara e esposa de Rodrigo Almeida, a aniversariante levou sua alegria para a pista, animada pela DJ Larissa Tantan. Veja as fotos de Cloves Louzada.

Sessão solene

Comandante da EAMES Ricardo Carvalhaes, Tenente-coronel Marcelo Falci Junior, Comdoro Fabiano Pereira, Vereador Armandinho Fontoura, Capitao dos portos Wendel Armani

O Iate Clube do Espírito Santo celebrou, neste sábado (27), seus 80 anos de fundação com sessão solene. Por iniciativa do vereador Armandinho Fontoura, a Câmara Municipal de Vitória transferiu simbolicamente sua sede legislativa para o clube – gesto que, nas palavras do comodoro Fabiano Pereira, traduz o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente. Na foto: o comandante da EAMES Ricardo Carvalhaes, o tenente-coronel Marcelo Falci Junior, o comodoro do Iate Fabiano Pereira, o vereador Armandinho Fontoura e o Capitão dos Portos Wendel Armani. Camilla Baptistin

Soluções Sustentáveis


Em um momento em que o futebol é a pauta das conversas e que os grandes estádios estão o tempo todo em destaque nas telas dos celulares e tvs, os capixabas do setor de construção terão a chance de conhecer de perto as soluções sustentáveis que deram origem à Arena MRV, sede do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, uma referência em técnica construtiva, modernidade e sustentabilidade. O case será o tema da palestra que a Ecotech Areia traz ao ES Construção, que acontece entre 8 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina. Os diretores da empresa, Adauto Caldara e Fábio Ruschi, dão o spoiler: a combinação entre areia e estrutura metálica é a alma do estádio referência, que tem 185 mil metros quadrados de área construída.

Os engenheiros Wander de Cássia Silva e Rinaldo Guilherme da Silva, que participaram ativamente do projeto e da construção, estarão no Estado especialmente para ministrar a palestra e apresentar o case.

Casa Cor Espírito Santo 2026


A participação da Mivita na Casa Cor Espírito Santo 2026 também funcionará como um “spoiler” do empreendimento que ocupará o lugar do antigo Canto do Sol. É que a construtora assina um dos ambientes da mostra, que será realizada entre julho e setembro no antigo hotel, e o espaço foi concebido a partir do conceito de um apartamento do futuro projeto, com living, jantar, cozinha integrada, lavabo e varanda gourmet. De acordo com Livia Giacomin, diretora da Mivita, a ideia é construir uma experiência que dialogue com a memória afetiva do Canto do Sol e, ao mesmo tempo, revele um pouco da visão da empresa para o novo ciclo do imóvel.

Grifes em Vix
Ana Luiza Azevedo e Getulio Gomes de Azevedo com o executivo da Kering, Luca Dalla Zanna
As Óticas Paris anunciam a chegada de quatro grifes internacionais ao portfólio: Bottega Veneta, Saint Laurent, Gucci e Valentino, do grupo Kering, que atua no segmento óptico via Kering Eyewear. A novidade se soma a um acervo que já reúne Prada, Miu Miu, Dior, Loewe, Celine, Dolce & Gabbana, Tom Ford e Versace, colocando a rede entre as óticas que mais comercializam luxo no Brasil. Na foto: Ana Luiza Azevedo e Getulio Gomes de Azevedo com o executivo da Kering, Luca Dalla Zanna Divulgação

Em Nova York

Em Nova Iorque, o CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, e gerente comercial, Fabrício Silva
Em Nova York, o CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, e gerente comercial, Fabrício Silva. Divulgação

Buaiz Alimentos em feira internacional

Em Nova Iorque, o  CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, juntamente com o executivo de vendas internacionais, Alain Wehbe, e gerente comercial, Fabrício Silva, participam da Summer Fancy Food, a maior e mais importante feira de alimentos dos EUA. O espaço da Buaiz Alimentos fica localizado no Pavilhão Brasil, resultado de uma parceria com a Apex Brasil, e terá como destaque o Regina Brownie Mix Airfryer e as quatro versões do Café Numero Um Sentidos.

Palestra

Maya Gobira Meneghelli
Maya Gobira Meneghelli Divulgação

Comunicação de mulheres no poder

A consultora e pesquisadora em comunicação política, Maya Gobira Meneghelli, ministrou, durante o Compol Brasil 2026 - Congresso de Comunicação Política e Institucional, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, a palestra “Não foi sorte: evidências sobre o que funciona na comunicação de mulheres que chegam ao poder”.  A apresentação trouxe achados de pesquisa sobre os padrões comunicacionais de mulheres que chegaram à presidência na América Latina, partindo de um dado central: mais da metade do eleitorado brasileiro é feminino, mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados e 19,7% das vagas no Senado. O debate girou em torno de como a competência técnica, a experiência profissional e o contexto político se combinam na construção de candidaturas femininas e como o tema de gênero deve ser calibrado conforme o eleitorado, sem se tornar bandeira única nem ser ignorado.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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