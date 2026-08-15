Prepare o coração: 3 signos que podem ter surpresas no amor neste fim de semana

Para quem está solteiro, haverá a possibilidade de conhecer alguém em um ambiente social, por meio de amigos ou até mesmo durante um programa que não estava inicialmente relacionado à vida amorosa. Quem está em um relacionamento poderá receber uma demonstração de afeto que renovará a conexão do casal. O conselho é não tentar controlar cada passo. Algumas das melhores surpresas podem acontecer justamente quando você deixa as coisas fluírem.