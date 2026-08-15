Como a Austrália, conhecida por sua fauna exuberante, tornou-se o epicentro das extinções no planeta

Durante duas semanas a cada primavera, quando os filhotes começam a sair das tocas, a equipe percorre diariamente o mesmo trajeto e registra cada numbat avistado. Anota as coordenadas de GPS, mede a distância até a estrada e usa uma equação complexa para estimar a densidade dos animais nessa floresta e, a partir daí, avaliar a situação da população como um todo.