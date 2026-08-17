Se Pablo Marçal está inelegível por 8 anos, por que foi anunciado como candidato à Presidência?

Para os especialistas, esse período pode ser exatamente o que interessa a Marçal e ao PRTB — a visibilidade e a provocação política, mais do que a candidatura em si. "A única resposta que eu vejo é deixar o nome em evidência para o futuro", diz Alberto Rollo, que lembra que Marçal é jovem e pode ser candidato em outras eleições no futuro.