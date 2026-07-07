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Renata Rasseli

Bruna e Felipe Moyses celebram os 15 anos de Maria com festa em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos na sexta-feira (03), no Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

07 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 15 anos de Maria Moyses
Maria Moyses ganhou festa de 15 anos na sexta-feira (03), no Le Buffet Lounge, em Vitória.  Cacá Lima

Bruna e Felipe Moyses reuniram a família e grandes amigos para celebrar o aniversário de 15 anos da filha Maria na sexta-feira (03), no Le Buffet Lounge, em Vitória. A aniversariante vestiu look by Fabiana Milazzo. Os DJs Emerson Vaz e Iury Magesky ferveram a pista da bela festa, com decoração da Flor & Cia. Veja as fotos de Cacá Lima

Aniversário

Geisiani Torezani, Marlon Vianna, Valdecir Torezani e Ivan Aguilar
Geisiani Torezani, o aniversariante Marlon Vianna, Valdecir Torezani e Ivan Aguilar: celebrando na Sala do Banquete, no Event Mall, em Santa Lúcia. Divulgação

Mercado imobiliário


No próximo dia 17 de julho, das 14h às 18h, acontecerá o Encontro R3, no Auditório da Findes, em Vitória. O evento da RE/MAX Espirito Santo, que vai reunir cerca de 200 profissionais do mercado imobiliário capixaba, terá como grande destaque a palestra de Ernani Assis - engenheiro formado em Harvard, acionista da RE/MAX Brasil e ex-VP executivo do Grupo ZAP até a venda de R$ 3,1 bilhões para OLX (maior transação do ecossistema de tecnologia imobiliária do país) - que abordará sobre os dez principais erros cometidos por corretores de imóveis. 


O legado das marcas


Márcio Valeriano, CEO da P6 Comunicação, será um dos palestrantes da Semana dos 25 anos do Instituto Ideias, que acontece entre os dias 08 e 09 de julho, em Vitória. Com o tema "Marca que deixa marca: posicionamento, comunicação e reputação em tempos de transformação", ele conduzirá uma conversa sobre narrativa institucional, reputação, presença digital e comunicação estratégica. A proposta é mostrar que todos os colaboradores representam a marca em qualquer ambiente, reforçando a importância da coerência entre discurso, identidade e impacto.

Mais admirados

O escritório Alexandre Dalla Bernardina Advogados Associados conquistou o 1º lugar na categoria “Especializado entre os Escritórios Mais Admirados do Espírito Santo”, segundo o ranking Análise Advocacia Regional 2026. O ranking, promovido pela Análise Editorial, nasce da avaliação de executivos jurídicos e financeiros das maiores empresas do Brasil, o público que contrata, acompanha e cobra resultado da advocacia.  

EAV College Fair 

Anna Paula Oliveira, Priscilla Modolo, Moacir Lellis e Júnia Perenzin
Anna Paula Oliveira, Priscilla Modolo, Moacir Lellis e Júnia Perenzin Divulgação

Vida universitária

A segunda edição da EAV College Fair reuniu estudantes de diversas escolas do Espírito Santo no Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória, em dois dias dedicados à orientação sobre o ensino superior. O evento contou com a participação de mais de 20 instituições de ensino do Brasil e do exterior, aproximando os jovens e famílias de diferentes possibilidades para a formação acadêmica. Além da área de exposições, a programação incluiu palestras e workshops sobre carreira, mercado de trabalho, processos de admissão, bolsas de estudo e oportunidades de intercâmbio. A iniciativa proporcionou um espaço de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas para quem está planejando os próximos passos da vida universitária.

Congresso

Luciana Judice Rodrigo Mazzei Paula Maria Peixoto Alexandre Palermo Simões
Luciana Judice, cofundadora do escritório Abreu Judice, participou no 2º Congresso de Mediação do Instituto Brasileiro do Direito da Família (IBDFAM-ES), no auditório do Findes. Com o tema “Mediação: uma nova janela para o direito das famílias e sucessões”, a advogada presidiu a mesa “ Da Partilha ao Diálogo:  Mediação e Negociação nos inventários". Na foto: Luciana, Rodrigo Mazzei, Paula Maria Peixoto e  Alexandre Palermo Simões. Divulgação

Renda

INSS e padrão de vida

Embora 60% dos brasileiros na ativa esperem viver da Previdência Social quando se aposentarem, a realidade mostra que 93% dos aposentados dependem do INSS como principal fonte de renda. Para Cecília Perini, líder regional da XP no Espírito Santo, esse cenário exige atenção. “O problema não é contar com o INSS, mas depender exclusivamente dele. Sem uma fonte complementar de renda, muitas pessoas podem enfrentar uma queda significativa no padrão de vida justamente em uma fase em que os gastos com saúde e bem-estar costumam aumentar”, alerta.

Exposição

Carolina Portugal, Natália Wernersbach, Carolina Diniz, Cleydiani Sperandio
Carolina Portugal, Natália Wernersbach, Carolina Diniz, Cleydiani Sperandio: em exposição no Shopping Vitória.  Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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