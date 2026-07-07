Bruna e Felipe Moyses celebram os 15 anos de Maria com festa em Vitória

Bruna e Felipe Moyses reuniram a família e grandes amigos para celebrar o aniversário de 15 anos da filha Maria na sexta-feira (03), no Le Buffet Lounge, em Vitória. A aniversariante vestiu look by Fabiana Milazzo. Os DJs Emerson Vaz e Iury Magesky ferveram a pista da bela festa, com decoração da Flor & Cia. Veja as fotos de Cacá Lima.
Aniversário
Mercado imobiliário
No próximo dia 17 de julho, das 14h às 18h, acontecerá o Encontro R3, no Auditório da Findes, em Vitória. O evento da RE/MAX Espirito Santo, que vai reunir cerca de 200 profissionais do mercado imobiliário capixaba, terá como grande destaque a palestra de Ernani Assis - engenheiro formado em Harvard, acionista da RE/MAX Brasil e ex-VP executivo do Grupo ZAP até a venda de R$ 3,1 bilhões para OLX (maior transação do ecossistema de tecnologia imobiliária do país) - que abordará sobre os dez principais erros cometidos por corretores de imóveis.
O legado das marcas
Márcio Valeriano, CEO da P6 Comunicação, será um dos palestrantes da Semana dos 25 anos do Instituto Ideias, que acontece entre os dias 08 e 09 de julho, em Vitória. Com o tema "Marca que deixa marca: posicionamento, comunicação e reputação em tempos de transformação", ele conduzirá uma conversa sobre narrativa institucional, reputação, presença digital e comunicação estratégica. A proposta é mostrar que todos os colaboradores representam a marca em qualquer ambiente, reforçando a importância da coerência entre discurso, identidade e impacto.
Mais admirados
O escritório Alexandre Dalla Bernardina Advogados Associados conquistou o 1º lugar na categoria “Especializado entre os Escritórios Mais Admirados do Espírito Santo”, segundo o ranking Análise Advocacia Regional 2026. O ranking, promovido pela Análise Editorial, nasce da avaliação de executivos jurídicos e financeiros das maiores empresas do Brasil, o público que contrata, acompanha e cobra resultado da advocacia.
EAV College Fair
Vida universitária
A segunda edição da EAV College Fair reuniu estudantes de diversas escolas do Espírito Santo no Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória, em dois dias dedicados à orientação sobre o ensino superior. O evento contou com a participação de mais de 20 instituições de ensino do Brasil e do exterior, aproximando os jovens e famílias de diferentes possibilidades para a formação acadêmica. Além da área de exposições, a programação incluiu palestras e workshops sobre carreira, mercado de trabalho, processos de admissão, bolsas de estudo e oportunidades de intercâmbio. A iniciativa proporcionou um espaço de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas para quem está planejando os próximos passos da vida universitária.
Congresso
Renda
INSS e padrão de vida
Embora 60% dos brasileiros na ativa esperem viver da Previdência Social quando se aposentarem, a realidade mostra que 93% dos aposentados dependem do INSS como principal fonte de renda. Para Cecília Perini, líder regional da XP no Espírito Santo, esse cenário exige atenção. “O problema não é contar com o INSS, mas depender exclusivamente dele. Sem uma fonte complementar de renda, muitas pessoas podem enfrentar uma queda significativa no padrão de vida justamente em uma fase em que os gastos com saúde e bem-estar costumam aumentar”, alerta.
Exposição
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