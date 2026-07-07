Bruna e Felipe Moyses celebram os 15 anos de Maria com festa em Vitória

Mercado imobiliário



No próximo dia 17 de julho, das 14h às 18h, acontecerá o Encontro R3, no Auditório da Findes, em Vitória. O evento da RE/MAX Espirito Santo, que vai reunir cerca de 200 profissionais do mercado imobiliário capixaba, terá como grande destaque a palestra de Ernani Assis - engenheiro formado em Harvard, acionista da RE/MAX Brasil e ex-VP executivo do Grupo ZAP até a venda de R$ 3,1 bilhões para OLX (maior transação do ecossistema de tecnologia imobiliária do país) - que abordará sobre os dez principais erros cometidos por corretores de imóveis.







O legado das marcas





Márcio Valeriano, CEO da P6 Comunicação, será um dos palestrantes da Semana dos 25 anos do Instituto Ideias, que acontece entre os dias 08 e 09 de julho, em Vitória. Com o tema "Marca que deixa marca: posicionamento, comunicação e reputação em tempos de transformação", ele conduzirá uma conversa sobre narrativa institucional, reputação, presença digital e comunicação estratégica. A proposta é mostrar que todos os colaboradores representam a marca em qualquer ambiente, reforçando a importância da coerência entre discurso, identidade e impacto.



Mais admirados





O escritório Alexandre Dalla Bernardina Advogados Associados conquistou o 1º lugar na categoria “Especializado entre os Escritórios Mais Admirados do Espírito Santo”, segundo o ranking Análise Advocacia Regional 2026. O ranking, promovido pela Análise Editorial, nasce da avaliação de executivos jurídicos e financeiros das maiores empresas do Brasil, o público que contrata, acompanha e cobra resultado da advocacia.