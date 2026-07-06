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Renata Rasseli

Casa de Bamba reabre as portas com festa no Centro de Vitória

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

06 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Laercio, Anginha Buaiz, Eduardo Lucas e Jaqueline Vieira
Laercio Ferraciolli, Anginha Buaiz, Jaqueline Vieira e Eduardo Lucas: na reabertura da Casa de Bamba, na quinta-feira (02).   Vagner Rezende

A charmosa Casa de Bamba reabriu suas portas na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória. Com uma proposta renovada que une nova identidade visual, ambiente familiar e um direcionamento artístico expandido para além do samba, abraçando também o jazz, a bossa nova e o forró, a casa recebeu convidados para marcar o seu retorno. 


Sob a curadoria de Eduardo Lucas, o bar aposta em um cardápio afetivo com receitas de família, além de uma carta de dez drinks autorais que homenageiam grandes nomes da música brasileira, pensado por Ricardo Cabelo e Ana Laura Nahas. A noite contou com o Grupo Já Gamei, com participação especial de Anginha Buaiz. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Vagner Rezende. 

Teatro

Fernanda Nobre, Ana Rosa, Helena Ranaldi e João Sena
Fernanda Nobre, Ana Rosa, Helena Ranaldi e João Sena: temporada de "Três Mulheres Altas".  Léo Gurgel
Emanuele Paschoal e Lais Ferolla
Emanuele Paschoal e Lais Ferolla Léo Gurgel
Bruna Dornellas e Leonardo Vieira
Bruna Dornellas e Leonardo Vieira Léo Gurgel
Melissa de Assis e Jose Augusto Teixeira
Melissa de Assis e Jose Augusto Teixeira Léo Gurgel

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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