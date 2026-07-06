Casa de Bamba reabre as portas com festa no Centro de Vitória

A charmosa Casa de Bamba reabriu suas portas na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória. Com uma proposta renovada que une nova identidade visual, ambiente familiar e um direcionamento artístico expandido para além do samba, abraçando também o jazz, a bossa nova e o forró, a casa recebeu convidados para marcar o seu retorno.





Sob a curadoria de Eduardo Lucas, o bar aposta em um cardápio afetivo com receitas de família, além de uma carta de dez drinks autorais que homenageiam grandes nomes da música brasileira, pensado por Ricardo Cabelo e Ana Laura Nahas. A noite contou com o Grupo Já Gamei, com participação especial de Anginha Buaiz. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Vagner Rezende.