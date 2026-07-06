AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • 'Seleção brasileira virou uma marca em vez de um time?', questiona jornal britânico
Mundo

'Seleção brasileira virou uma marca em vez de um time?', questiona jornal britânico

'A seleção continua sendo a referência máxima no futebol...no entanto, já faz bastante tempo que a equipe não faz jus aos seus próprios padrões elevados', diz artigo do The Guardian.

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 08:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 jul 2026 às 08:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: EPA
A derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 levantou questionamentos sobre o futebol brasileiro em artigos publicados por jornais e sites no exterior. A seleção foi eliminada no domingo (05/07) ao ser derrotada por 2 a 1 pelos noruegueses em Nova Jersey (EUA).
O jornal britânico The Guardian publicou um artigo intitulado: "A eliminação do Brasil na Copa do Mundo levanta uma questão: será que eles são mais uma marca do que um time?"
No texto, o jornalista Leander Schaerlaeckens diz que a Noruega fez por merecer a vaga conquistada nas quartas de final, e que a vitória sobre o Brasil não foi uma zebra.
"Isso deixa sem uma resposta clara — e de forma frustrante — a questão de saber se o Brasil é mais uma marca do que um time", escreve.
"A seleção continua sendo a referência máxima no futebol internacional em termos de alto astral, simpatia global e, claro, história. No entanto, já faz bastante tempo que a equipe não faz jus aos seus próprios padrões elevados."
"O título da Copa América de 2019 — o primeiro em doze anos — foi precedido e sucedido por três fracassos consecutivos em sequer chegar às semifinais da Copa do Mundo. E a última semifinal que disputaram também não foi lá muito brilhante", escreve, em referência ao 7 a 1 sofrido para a Alemanha na Copa de 2014.
O jornalista escreve no Guardian que o conjunto brasileiro era "decididamente mediano" e que teve postura "indecisa" e "reativa" na Copa.
"O Brasil levou uma equipe incompleta para a América do Norte. Endrick, aos 19 anos, não estava pronto para esse palco e, por isso, o Brasil careceu de um centroavante que desse conta do recado. O meio-campo dependia de pernas cansadas e de uma criatividade apenas mediana", escreve o jornal.
Outros veículos de imprensa também repercutiram a derrota brasileira.
O jornal espanhol El País publicou um artigo intitulado: "O martelo viking de Haaland destrói o Brasil de Ancelotti".
"Primeiro vieram as defesas de Nyland, incluindo uma defesa de pênalti contra Bruno Guimarães, e depois o ataque implacável de Haaland liquidou o Brasil de Carlo Ancelotti. Dois chutes, dois gols", escreve o jornal espanhol.
"O norueguês foi um monstro na área, com a cabeça e com os pés. Dois chutes e dois gols históricos."
"O plano do italiano de construir um time competitivo no contra-ataque terminou nas oitavas de final. A eficiência e o pragmatismo que ele buscava foram personificados por Haaland em vez de Vinicius."
O jornal diz que o pênalti de Neymar no último minuto do jogo foi o ato final de "uma seleção brasileira com o menor número de estrelas em sua história".
O jornal francês Le Monde destacou que "um Brasil em declínio" foi eliminado "por uma Noruega pragmática".
"O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo no domingo, em Nova Jersey, e não foi uma façanha da Noruega, que se mostrou mais pragmática do que brilhante, mas simplesmente o resultado lógico do declínio da seleção mais vitoriosa da história, que não chegará às quartas de final pela primeira vez desde 1990", escreveu o jornal.
Segundo o Le Monde, o gol de consolação de Neymar "pareceu quase um detalhe", já que "este Brasil não demonstrou condições de ir mais longe".
A revista alemã Der Spiegel escreveu um artigo intitulado: "Uma era está chegando ao fim no Brasil. E isso é algo bom".
"O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo mais cedo do que em qualquer outro momento nos últimos 36 anos. Neymar chorou amargamente e deixou a seleção. Essa é uma boa notícia para a Seleção", escreveu a revista, em um artigo que analisa a renovação que o Brasil terá de fazer após a Copa.
O tabloide britânico The Sun destacou um gesto de Vini Jr, que interrompeu uma entrevista do atacante norueguês Haaland para parabenizá-lo.
"Foi um gesto de muita classe, vindo de alguém que certamente estava sofrendo após a eliminação de seu país da Copa do Mundo", escreveu o jornal.

'Vocês se lembram do Brasil que gostava de ter a bola?'

Logo após a partida, diversos sites pelo mundo noticiaram a eliminação da seleção brasileira lamentando o desaparecimento da magia que o Brasil proporcionava em outras épocas.
O jornal argentino Olé, conhecido pelas provocações ao Brasil, destacou uma análise em que aponta o fim de um estilo tipicamente brasileiro de jogar futebol.
"Vocês se lembram do Brasil que gostava de ter a bola? Daquele time que cultuava a boa técnica? Das associações criativas e cheias de fantasia? Do futebol total como religião? A modernidade levou tudo isso embora, e esta Seleção joga, vence e perde com uma outra fórmula", diz texto de Diego Macias.
"A recompensa da Noruega foi continuar tentando, sem se prender na defesa, trocar passes e trocar passes. Exatamente como manda a tradição do... Brasil."
A Gazzetta dello Sport, da Itália, disse que nem mesmo Carlo Ancelotti "conseguiu fazer o milagre — o que já diz muito, tratando-se do técnico mais vencedor que existe".
"A era de Ronaldo e Ronaldinho acabou: existe apenas Vinicius."
O jornal disse que "as três maiores seleções históricas são também as grandes decadentes do momento: Brasil, Alemanha e Itália".
Os alemães caíram nas fase 16 Avos para o Paraguai e também foram eliminados nas primeiras fases nas duas Copas anteriores.
O caso da Itália é mais dramático: a tetracampeã não consegue se classificar nas eliminatórias por três Copas consecutivas.
O português A Bola destacou "Schjelderup e Haaland deixam o Brasil lavado em lágrimas", em referência ao reserva que ajudou na classificação norueguesa ao lado do atacante famoso.
O jornal lembra que a seleção estabeleceu um recorde negativo: pela primeira vez na história, Brasil fica seis edições de Copa sem ganhar um título (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).
O Athletic, o site de esportes do New York Times, perguntou no título da reportagem: "O que deu errado para o Brasil?".
O site esportivo lembra que essa é a pior campanha do Brasil desde a Copa de 1990 na Itália, quando a seleção caiu nas oitavas de final.
O espanhol Marca disse que foi um "triste adeus dos brasileiros à Copa do Mundo. Glória aos surpreendentes vikings de Erling "o Brutal" Haaland. Um atacante destinado a dominar o mundo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O alerta de Balneário Camboriú para o Centro de Vitória
Crime aconteceu após o jogo da seleção brasileira, no centro da cidade
Homem é morto e adolescente baleado após ataque em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o projeto 'Sentinela' no ES; como controlar o desejo em excesso por doces

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados