Homem é morto e adolescente baleado após ataque em Barra de São Francisco

Um ataque a tiros terminou com um homem morto e um adolescente ferido em um bar no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (5). O crime aconteceu após a transmissão do jogo da seleção brasileira. A vítima que não resistiu aos ferimentos foi identificada como Adriano Santana Barbosa.





Não há detalhes sobre o momento em que os tiros foram disparados, mas imagens que circularam pelas redes sociais mostram uma grande concentração de pessoas no local.





Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de atirar é um adolescente de 15 anos. Ele tentou fugir a pé em direção ao mirante da cidade, mas foi alcançado e apreendido.





Aos policiais, o adolescente confessou o crime e alegou que vinha sendo ameaçado por Adriano. Ele também indicou onde havia escondido a arma utilizada na ação, um revólver calibre .38. A arma foi apreendida e o rapaz foi conduzido à delegacia.





A segunda vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, onde permaneceu em atendimento cirúrgico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais informações e aguarda retorno.