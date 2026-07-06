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Noroeste do ES

Homem é morto e adolescente baleado após ataque em Barra de São Francisco

Um rapaz de 15 anos confessou o crime e disse que estava sendo ameaçado por uma das vítimas; caso aconteceu após o jogo da seleção brasileira, no domingo (5)

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 09:48

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 jul 2026 às 09:48
Crime aconteceu após o jogo da seleção brasileira, no centro da cidade
Segundo a Polícia Militar, adolescente apreendido confessou o crime e alegou que era ameaçado por uma das vítimas Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ataque a tiros terminou com um homem morto e um adolescente ferido em um bar no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (5). O crime aconteceu após a transmissão do jogo da seleção brasileira. A vítima que não resistiu aos ferimentos foi identificada como Adriano Santana Barbosa. 


Não há detalhes sobre o momento em que os tiros foram disparados, mas imagens que circularam pelas redes sociais mostram uma grande concentração de pessoas no local.


Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de atirar é um adolescente de 15 anos. Ele tentou fugir a pé em direção ao mirante da cidade, mas foi alcançado e apreendido.


Aos policiais, o adolescente confessou o crime e alegou que vinha sendo ameaçado por Adriano. Ele também indicou onde havia escondido a arma utilizada na ação, um revólver calibre .38. A arma foi apreendida e o rapaz foi conduzido à delegacia.


A segunda vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, onde permaneceu em atendimento cirúrgico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais informações e aguarda retorno. 

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