Escritora capixaba Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem

A historiadora, atriz e escritora Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem. O projeto entrevistou 12 escritoras do Espírito Santo, ao longo de sete meses, sobre temas diversos que envolvem literatura.
Apresentado pelas escritoras Kátia Fialho e Carla Guerson e com o tema literatura como direito humano, a entrevista de Suely Bispo vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (06), às 20h, no Canal Feijão com maionese, no YouTube.
“É uma honra fazer parte desse time de mulheres. O projeto traz visibilidade para a nossa escrita. As curadoras tiveram o cuidado de trazer uma pluralidade de vozes. Isso é importante, pois as mulheres foram silenciadas muitas vezes”, diz Suely.
Suely é autora de quatro livros. O primeiro, lançado em 2006, é Resistência Negra na Grande Vitória: dos quilombos ao Movimento Negro, relançado em 2025. O livro traz um panorama histórico dos processos de resistência negra desde o período escravagista, revisitando momentos marcantes do movimento no Brasil e no Espírito Santo, em especial na Grande Vitória.
Destaque, também, no audiovisual, Suely já fez parte do elenco de mais de 20 filmes e interpretou Doninha, na novela da Globo Velho Chico, em 2016. Por sua atuação no meio, foi a homenageada capixaba da 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória, em 2024.