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Cultura

Escritora capixaba Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem

Projeto entrevistou 12 escritoras do ES sobre temas que envolvem a literatura
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 11:38

Suely Bispo
Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem Flavio G Souza

A historiadora, atriz e escritora Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem. O projeto entrevistou 12 escritoras do Espírito Santo, ao longo de sete meses, sobre temas diversos que envolvem literatura.


Apresentado pelas escritoras Kátia Fialho e Carla Guerson e com o tema literatura como direito humano, a entrevista de Suely Bispo vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (06), às 20h, no Canal Feijão com maionese, no YouTube. 


“É uma honra fazer parte desse time de mulheres. O projeto traz visibilidade para a nossa escrita. As curadoras tiveram o cuidado de trazer uma pluralidade de vozes. Isso é importante, pois as mulheres foram silenciadas muitas vezes”, diz Suely.

A historiadora, atriz e escritora Suely Bispo Flavio G Souza

Suely é autora de quatro livros. O primeiro, lançado em 2006, é Resistência Negra na Grande Vitória: dos quilombos ao Movimento Negro, relançado em 2025. O livro traz um panorama histórico dos processos de resistência negra desde o período escravagista, revisitando momentos marcantes do movimento no Brasil e no Espírito Santo, em especial na Grande Vitória.


Destaque, também, no audiovisual, Suely já fez parte do elenco de mais de 20 filmes e interpretou Doninha, na novela da Globo Velho Chico, em 2016. Por sua atuação no meio, foi a homenageada capixaba da 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória, em 2024.

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