Escritora capixaba Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem

A historiadora, atriz e escritora Suely Bispo é a convidada de encerramento do podcast Elas EScrevem. O projeto entrevistou 12 escritoras do Espírito Santo, ao longo de sete meses, sobre temas diversos que envolvem literatura.





Apresentado pelas escritoras Kátia Fialho e Carla Guerson e com o tema literatura como direito humano, a entrevista de Suely Bispo vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (06), às 20h, no Canal Feijão com maionese, no YouTube.





“É uma honra fazer parte desse time de mulheres. O projeto traz visibilidade para a nossa escrita. As curadoras tiveram o cuidado de trazer uma pluralidade de vozes. Isso é importante, pois as mulheres foram silenciadas muitas vezes”, diz Suely.