A Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Noruega e deu adeus ao sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. O grande destaque da partida foi Erling Haaland, que marcou os dois gols noruegueses.





Além da atuação em campo, a rotina alimentar do atacante norueguês também tem chamado atenção pela disciplina com que encara a alimentação, o sono e a recuperação como parte do treinamento. Embora sua dieta seja personalizada para atender às exigências do esporte de alto rendimento, ela reúne princípios amplamente reconhecidos pela nutrição esportiva.





Sua alimentação prioriza alimentos in natura e minimamente processados, como carnes, peixes, ovos, frutas e laticínios. Há relatos de que também consome vísceras, como fígado e coração bovino, alimentos ricos em ferro, vitamina B12, vitamina A e outros micronutrientes importantes para a produção de energia, a formação das células sanguíneas e a recuperação muscular. Ele mantém um consumo diário de cerca de 6.000 calorias para suportar a intensa rotina de treinos e jogos, segundo reportagem da revista americana The New Yorker. A quantidade é muito superior à recomendada para a maioria da população —segundo a European Food Safety Authority, a média para homens adultos varia entre cerca de 2.000 a 3.000 kcal/dia.





Além da alimentação, Haaland dá atenção especial à hidratação, ao sono, à exposição à luz natural pela manhã e aos períodos de recuperação entre os treinos. Esses hábitos reforçam um conceito cada vez mais consolidado na Medicina do Estilo de Vida: a alta performance não é resultado apenas do treinamento, mas da integração entre alimentação, atividade física, sono de qualidade, recuperação e outros hábitos saudáveis.