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"Sabe de quem?"

Luís Roberto retorna à Globo após diagnóstico de câncer: 'Estou a caminho da cura'

Narrador fez sua primeira participação na TV após afastamento da cobertura da Copa Mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 09:00

Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer.
Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer. Reprodução TV Globo
Pela primeira vez desde que anunciou o afastamento da cobertura da Globo da Copa do Mundo 2026 para tratar um câncer, o narrador Luís Roberto participou do Domingão com Huck neste domingo (5). Antes da transmissão da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final, ele falou sobre o tratamento e agradeceu o apoio recebido nas últimas semanas.
O narrador contou ao apresentador Luciano Huck que as mensagens de solidariedade foram importantes para enfrentar o período de tratamento. "Recebi uma avalanche de carinho. Isso me deu saúde mental para encarar esse desafio", comentou.

Gratidão é uma palavra que, às vezes, a gente banaliza. Mas, neste momento da minha vida, em um dia tão especial, com a seleção jogando eliminatória da Copa do Mundo, eu preciso dizer que a gratidão me move

Luís Roberto, narrador

Luís Roberto contou que passou por 43 sessões de tratamento, sendo 36 de radioterapia e sete de quimioterapia em dois meses. "É um tratamento pesado", afirmou.
Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer.
Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer. Reprodução TV Globo
O narrador também se emocionou ao assistir a uma reportagem sobre sua trajetória, produzida pelo jornalista Pedro Bassan, e a um depoimento gravado por sua mulher Jacy Santos. "Saímos vitoriosos dessa batalha", disse ela.
Em seguida, Luís Roberto respondeu: "Estou a caminho da cura", destacando a importância do atendimento médico recebido no Brasil.
No início de abril, o narrador recebeu o diagnóstico de neoplasia na região cervical, ou seja, um tumor, durante exames de rotina, o que fez com que ele se afastasse das transmissões de futebol da Globo, inclusive da cobertura da Copa. A Globo escolheu Everaldo Marques como seu substituto.

Você ter que saber que não dá, você tem que priorizar saúde, continuar vivo

Luís Roberto, narrador

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