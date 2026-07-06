Luís Roberto retorna à Globo após diagnóstico de câncer: 'Estou a caminho da cura'

Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer. Reprodução TV Globo

Pela primeira vez desde que anunciou o afastamento da cobertura da Globo da Copa do Mundo 2026 para tratar um câncer, o narrador Luís Roberto participou do Domingão com Huck neste domingo (5). Antes da transmissão da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final, ele falou sobre o tratamento e agradeceu o apoio recebido nas últimas semanas.

O narrador contou ao apresentador Luciano Huck que as mensagens de solidariedade foram importantes para enfrentar o período de tratamento. " Recebi uma avalanche de carinho. Isso me deu saúde mental para encarar esse desafio", comentou.

Gratidão é uma palavra que, às vezes, a gente banaliza. Mas, neste momento da minha vida, em um dia tão especial, com a seleção jogando eliminatória da Copa do Mundo, eu preciso dizer que a gratidão me move Luís Roberto, narrador

Luís Roberto contou que passou por 43 sessões de tratamento, sendo 36 de radioterapia e sete de quimioterapia em dois meses. "É um tratamento pesado", afirmou.

Luís Roberto precisou ficar de fora da transmissão da Copa ao descobrir um câncer. Reprodução TV Globo

O narrador também se emocionou ao assistir a uma reportagem sobre sua trajetória, produzida pelo jornalista Pedro Bassan, e a um depoimento gravado por sua mulher Jacy Santos. "Saímos vitoriosos dessa batalha", disse ela.

Em seguida, Luís Roberto respondeu: "Estou a caminho da cura", destacando a importância do atendimento médico recebido no Brasil.

No início de abril, o narrador recebeu o diagnóstico de neoplasia na região cervical, ou seja, um tumor, durante exames de rotina, o que fez com que ele se afastasse das transmissões de futebol da Globo, inclusive da cobertura da Copa. A Globo escolheu Everaldo Marques como seu substituto.