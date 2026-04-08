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Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo

Narrador da Globo recebe diagnóstico de neoplasia cervical e ficará fora das transmissões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:25

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Globo/Divulgação
O narrador esportivo Galvão Bueno, 75, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (7) para desejar boa recuperação ao colega Luís Roberto, 64, que recebeu o diagnóstico de uma neoplasia na região cervical. Por causa do tratamento, ele ficará fora das transmissões da Copa do Mundo pela Globo.
"Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! ", declarou, no Instagram.
Ainda em fase final de avaliação para definir o tratamento, Luís Roberto precisará se afastar das próximas transmissões, incluindo os jogos do Mundial em três países: Canadá, Estados Unidos, e México. A informação foi confirmada pela Globo também nesta terça.
A neoplasia é uma condição médica caracterizada pelo crescimento anormal e acelerado de células, o que leva à formação de tumores. Eles podem ser benignos, quando não oferecem risco de vida, ou malignos, como nos casos que podem evoluir para câncer.
Principal narrador da emissora desde a saída de Galvão, Luís Roberto faria sua primeira Copa do Mundo no posto. Já Galvão narrará partidas do torneio pelo SBT.

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