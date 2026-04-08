Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Globo/Divulgação

O narrador esportivo Galvão Bueno, 75, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (7) para desejar boa recuperação ao colega Luís Roberto, 64, que recebeu o diagnóstico de uma neoplasia na região cervical. Por causa do tratamento, ele ficará fora das transmissões da Copa do Mundo pela Globo.

"Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! ", declarou, no Instagram.

Ainda em fase final de avaliação para definir o tratamento, Luís Roberto precisará se afastar das próximas transmissões, incluindo os jogos do Mundial em três países: Canadá, Estados Unidos, e México. A informação foi confirmada pela Globo também nesta terça.

A neoplasia é uma condição médica caracterizada pelo crescimento anormal e acelerado de células, o que leva à formação de tumores. Eles podem ser benignos, quando não oferecem risco de vida, ou malignos, como nos casos que podem evoluir para câncer.