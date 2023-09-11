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Televisão

Galvão Bueno vai comandar novo reality show de entretenimento da Globo; entenda

Negociações do apresentador com a emissora foram concluídas. Galvão irá usar o seu talento de locutor em atração que mistura game e narração
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 17:16

Galvão Bueno irá voltar em breve para a TV Globo. Dessa vez, na área de entretenimento. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. A emissora concluiu as negociações com o apresentador e, segundo o novo acordo, o ex-narrador não será vinculado à área esportiva. A partir de 2024, Galvão vai estrear no comando de um reality show.
Retrato do narrador Galvão Bueno
Galvão Bueno vai comandar um reality show na Rede Globo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Detalhes sobre qual será o programa, horários e data de estreia ainda não foram divulgados, mas a novidade será anunciada nos próximos dias. O formato, no entanto, será uma mistura de Big Brother Brasil, game e convivência. Galvão aproveitará ainda o seu talento com a narração. Assim como a casa mais vigiada do Brasil, o programa irá selecionar participantes em todo o Brasil a partir do final do ano.
A atração será uma parceira com a agência Play9, empresa que o apresentador firmou um contrato em abril de 2022. A mediatech, que pertence ao influenciador Felipe Neto e ao ex-executivo da Rede Globo João Pedro Paes Leme, irá desenvolver um projeto multiplataforma, com exibição na TV aberta e no streaming.
Logo após deixar a emissora após a final da Copa do Mundo de 2022, inclusive, Galvão Bueno decidiu investir em seu canal no Youtube e em demais plataformas digitais, também administrados pela Play9.
O novo vínculo com a emissora, firmado até o final do ano que vem, permite que o locutor estreite os seus laços ainda mais com as campanhas publicitárias. Em agosto, ele foi designado a ser garoto-propaganda de uma das principais campanhas anuais de uma rede de fast food, o McDonalds.
O locutor também assinou um contrato com a área de esportes para projetos especiais. Ele deve cobrir os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem em julho do ano que vem.

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