Anderson, da banda Molejo, é diagnosticado com embolia pulmonar e segue internado

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com embolia pulmonar Crédito: Reprodução/Instagram

Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, foi diagnosticado com embolia pulmonar e está internado. No último final de semana, o perfil do grupo no Instagram informou que o primeiro diagnóstico foi de pneumonia.

"Após uma revisão médica e novos exames, foi constatado uma embolia pulmonar, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes", informa a nota.