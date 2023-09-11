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Doença

Anderson, da banda Molejo, é diagnosticado com embolia pulmonar e segue internado

Cantor carioca foi hospitalizado no último final de semana; grupo pede orações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 16:59

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com embolia pulmonar Crédito: Reprodução/Instagram
Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, foi diagnosticado com embolia pulmonar e está internado. No último final de semana, o perfil do grupo no Instagram informou que o primeiro diagnóstico foi de pneumonia.
"Após uma revisão médica e novos exames, foi constatado uma embolia pulmonar, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes", informa a nota.
Em maio deste ano, o cantor anunciou que voltou a tratar um câncer na região da virilha, descoberto em outubro de 2022.

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