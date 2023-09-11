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Ex-BBB Paulo André fala sobre relação com Jade Picon após curtirem o The Town juntos

Atleta esteve no último dia do festival que aconteceu no Autódromo de Interlagos em São Paulo

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 16:01

Jade Picon e Paulo André curtem show no The Town
Jade Picon e Paulo André curtem show no The Town Crédito: Divulgação/Instagram
Romance ou amizade? No último dia do The Town, neste domingo (10), após ser visto ao lado de Jade Picon alguns dias antes no evento, Paulo André esclareceu qual a sua relação com a atriz e influencer.
Depois de serem vistos no maior clima de intimidade na área VIP do The Town, na quinta-feira (7), eles deixaram juntos o espaço reservado aos famosos e seguiram na mesma van que dá acesso ao fosso, bem em frente ao palco principal, para curtirem o show do cantor Ne-Yo.
Mas para a turma que espera a volta do casal, as notícias não são animadoras. "A gente viveu uma parada muito maneira dentro do BBB 22. Entendo a galera que torce pela gente, mas ela é uma grande amiga, foi muito maneiro curtir o festival com ela", disse PA ao gshow.
O atleta ainda disse que pretende levar a amizade com Jade para o resto da vida e assegurou que dificilmente ele será visto paquerando alguém em um lugar público como o The Town.

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