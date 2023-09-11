Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Famosos

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito

Reportagem do Domingo Espetacular, da RecordTV, flagra apresentador atravessando a via após atropelamento do ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 08:50

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
Novas imagens das câmeras de segurança mostram que o apresentador Bruno De Luca atravessou a avenida e retornou ao quiosque após o atropelamento do ator Kayky Britto na noite do dia 2 de setembro, na orla de uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Obtidas pelo programa Domingo Espetacular, da RecordTV, as imagens são uma versão estendida das que foram divulgadas anteriormente, que mostram o apresentador colocando as mãos na cabeça em desespero quando percebe que o amigo foi atropelado.
Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e continua internado no Hospital Copa D'Or. Em outro ponto da câmera, o apresentador aparece indo até a parte de trás do quiosque para falar com funcionários após perceber que o amigo se feriu.
Testemunhas do evento entrevistadas pelo programa dizem que questionaram De Luca se ele não ajudaria o amigo, e que, pouco tempo depois, ele teria deixado a cena do acidente.
Ainda de acordo com as entrevistas exibidas na reportagem, tanto o apresentador quanto o ator estariam bêbados e muito alterados e que, diferente da versão dada por De Luca às autoridades, eles não estavam se despedindo.
O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) aponta o apresentador como principal testemunha e chegou a questionar o motivo de ele ter abandonado o carro e não ter prestado socorro ao ator.

Veja Também

Bruna Marquezine lamenta não poder divulgar 'Besouro Azul' por causa da greve

Faustão recebe alta duas semanas após transplante do coração

Regis Danese está na UTI após transferência de hospital, diz boletim médico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados