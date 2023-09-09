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Acidente de carro

Regis Danese está na UTI após transferência de hospital, diz boletim médico

O cantor gospel está internado na UTI após ser transferido para a unidade na sexta-feira (8).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 15:07

Show do cantor envangélico Regis Danese, durante a 39ª Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais, na cidade de Poá na região do Alto Tietê (SP), em 2011
O cantor gospel Regis Danese está internado na UTI Crédito: Fotoarena/Folhapress
O cantor gospel Regis Danese, 50, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital UMC - Uberlândia Medical Center, em Uberlândia (MG), após ser transferido para a unidade na sexta-feira (8).
"O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos", informou a unidade, neste sábado (9), por meio de boletim médico.
Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após sofrer um acidente de carro na BR-153 em Jaraguá. A transferência foi solicitada pelo próprio músico.
"Na ocasião da transferência o paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente. Ressaltamos que tanto a família quanto o paciente foram devidamente orientados pela equipe médica", diz o hospital.
O cantor, que estava usando uma sonda por causa da demora na digestão de alimentos, retirou o equipamento na noite de quinta-feira (7).

O ACIDENTE

Um vídeo obtido por Splash mostra o estado do carro do cantor gospel Regis Danese após acidente em Goiás. As imagens mostram o lado do motorista completamente aberto, com a lataria retorcida. É possível ver a parte de trás da caminhonete preservada, mas o restante do veículo está destruído.
Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) quando sofreu o acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com a caminhonete.

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