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Doações

Motorista do caso Kayky Brito vai doar parte do valor que arrecadou em vaquinha

Diones da Silva disse que vai fazer uma doação para instituições de caridade com parte do valor que foi doado para ele consertar seu carro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 12:48

Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar
Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar Crédito: Reprodução/Instagram
Diones da Silva, motorista que atropelou o ator Kayky Brito na semana passada, disse em suas redes sociais neste sábado (9) que vai fazer uma doação para instituições de caridade com parte do valor que foi doado para ele consertar seu carro.
"Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração", disse o motorista.
Vale lembrar que a família de Kayky Brito entrou em contato com Diones e afirmou que vai ajudá-lo de alguma forma por ter socorrido ele.
Por fim, o aplicativo 99, que fornece corridas, que havia bloqueado Diones da Silva de trabalhar, anunciou que desbloqueou a sua conta. "Ele havia sido afastado por causa das investigações, mas já retornou", disse a 99.
Para a polícia, Diones da Silva disse que foi surpreendido no acidente. As investigações apontam que o caso se trata de um acidente sem culpados - o exame do motorista informou que não houve ingestão de bebida alcoólica e a passageira que estava no carro disse que Coelho não dirigia em alta velocidade,
O caso ainda é investigado pela 16ª DP no Rio. Kayky está em estado grave, mas estável, no hospital Copa D'or, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

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