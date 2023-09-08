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Acidente

Motorista que atropelou Kayky Brito ganha 150 mil seguidores e arrecada R$ 200 mil em vaquinha

Diones da Silva fez apelo e viralizou nas redes sociais, ganhando admiradores e pessoas dispostas a lhe ajudar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 10:13

Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar
Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar Crédito: Reprodução/Instagram
O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (2), viralizou nas redes sociais e tem conseguido se reerguer. A vaquinha feita para arrecadar o valor do conserto do seu carro já chegou a quase R$ 200 mil. Ele também passou a ganhar seguidores no Instagram e admiradores.
Até a última atualização da reportagem, a vaquinha arrecadou R$ 175 mil. A meta inicial era de apenas R$ 30 mil. A vaquinha ainda não foi fechada e novos apoiadores podem ajudar ainda.
Além disso, a família de Kayky Brito entrou em contato com Diones e afirmou que vai ajudá-lo de alguma forma por socorrer ele.
Por fim, o aplicativo 99, que fornece corridas, que havia bloqueado Diones da Silva de trabalhar, anunciou que desbloqueou a sua conta. "Ele havia sido afastado por causa das investigações, mas já retornou", disse a 99.
Para a polícia, Diones da Silva disse que foi surpreendido no acidente. As investigações apontam que o caso se trata de um acidente — o exame do motorista informou que não houve ingestão de bebida alcoólica e a passageira que estava no carro disse que Coelho não dirigia em alta velocidade,
O caso ainda é investigado pela 16ª DP no Rio. Kayky está em estado grave, mas estável, no hospital Copa D'or, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

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