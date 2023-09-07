Kayky Brito: "Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", diz motorista que atropelou ator

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação

Na madrugada de sábado, 2, o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado em frente a um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao volante, estava Diones Coelho da Silva, um motorista de aplicativo de 41 anos.

Em entrevista à TV Globo, ele contou que estava abaixo da velocidade permitida na Avenida Lucio Costa. "Eu achava que era 60 (km/h), mas aí o delegado falou que é 70 (km/h). Estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada", disse o motorista.

Em entrevista ao Uol Splash, Diones ainda comentou que está muito abalado com o estado de saúde do ator. "Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", disse à reportagem. Kayky tem um filho de 1 ano e 8 meses.

Desde o dia do acidente, o motorista conta que está sem trabalhar. O carro, financiado, precisa passar por conserto, e ele não tem recursos para isso. Além disso, segundo contou à reportagem, seu perfil foi bloqueado no aplicativo 99.

"Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino", disse ao Uol Splash. Embora a conta esteja ativa na Uber, o motorista não tem opção de carro para voltar às ruas.

"Os meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está o Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital", afirmou à reportagem.

Na segunda-feira, 4, o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito. No último boletim médico, divulgado na quarta, 6, o Hospital Copa D’Or atualizou informações sobre o estado de saúde do ator.