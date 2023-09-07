Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Kayky Brito: "Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", diz motorista que atropelou ator
Famosos

Kayky Brito: "Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", diz motorista que atropelou ator

Em entrevista, Diones Coelho da Silva afirmou que não estava acima da velocidade permitida na avenida em que ocorreu o acidente; homem diz que está muito abalado e sem poder trabalhar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 11:32

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação
Na madrugada de sábado, 2, o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado em frente a um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao volante, estava Diones Coelho da Silva, um motorista de aplicativo de 41 anos.
Em entrevista à TV Globo, ele contou que estava abaixo da velocidade permitida na Avenida Lucio Costa. "Eu achava que era 60 (km/h), mas aí o delegado falou que é 70 (km/h). Estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada", disse o motorista.
Em entrevista ao Uol Splash, Diones ainda comentou que está muito abalado com o estado de saúde do ator. "Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", disse à reportagem. Kayky tem um filho de 1 ano e 8 meses.
Desde o dia do acidente, o motorista conta que está sem trabalhar. O carro, financiado, precisa passar por conserto, e ele não tem recursos para isso. Além disso, segundo contou à reportagem, seu perfil foi bloqueado no aplicativo 99.
"Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino", disse ao Uol Splash. Embora a conta esteja ativa na Uber, o motorista não tem opção de carro para voltar às ruas.
"Os meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está o Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital", afirmou à reportagem.
Na segunda-feira, 4, o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito. No último boletim médico, divulgado na quarta, 6, o Hospital Copa D’Or atualizou informações sobre o estado de saúde do ator.
De acordo com o comunicado, Kayky Brito apresentou sinais de melhora evolutiva depois de ser submetido a novos exames de tomografia. Ele permanece sedado e respira com o apoio de ventilação mecânica.

Veja Também

Bruno de Luca escrevia peça com Kayky Brito e diz ter trauma do acidente

Kayky Brito: funcionário de quiosque nega carro em alta velocidade e diz que ator bebeu vodka

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos Rio de Janeiro (RJ) Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados