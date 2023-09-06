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Acidente

Kayky Brito: funcionário de quiosque nega carro em alta velocidade e diz que ator bebeu vodka

Depoimento do profissional foi prestado na 16° DP do Rio de Janeiro nesta quarta (6). Delegacia investiga atropelamento do ator e ex-galã da Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 15:24

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Segundo atendente de quiosque no Rio de Janeiro, antes do acidente, Kayky Brito chegou a ingerir álcool Crédito: Reprodução/Instagram
A polícia do Rio de Janeiro continuou a colher depoimentos sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, de 34 anos, na tarde desta quarta-feira (6).
Edivan Martins, funcionário que trabalhava no quiosque (no Rio de Janeiro) onde o ator estava antes do fato, confirmou a versão do motorista de aplicativo de que o carro não estava em alta velocidade e detalhou que ator havia tomado bebida alcoólica.
Segundo Edivan, Kayky chegou acompanhado de amigos, como o ator Bruno de Luca, por volta da 0h de sábado. Todos que estavam com ele tomaram três copos de vodka com energético cada um.
O funcionário também afirmou que eles não pareciam embriagados e estavam andando normalmente, além de conversando sem alteração na sua voz.

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