Kayky Brito: funcionário de quiosque nega carro em alta velocidade e diz que ator bebeu vodka

Segundo atendente de quiosque no Rio de Janeiro, antes do acidente, Kayky Brito chegou a ingerir álcool Crédito: Reprodução/Instagram

A polícia do Rio de Janeiro continuou a colher depoimentos sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, de 34 anos, na tarde desta quarta-feira (6).

Edivan Martins, funcionário que trabalhava no quiosque (no Rio de Janeiro) onde o ator estava antes do fato, confirmou a versão do motorista de aplicativo de que o carro não estava em alta velocidade e detalhou que ator havia tomado bebida alcoólica.

Segundo Edivan, Kayky chegou acompanhado de amigos, como o ator Bruno de Luca, por volta da 0h de sábado. Todos que estavam com ele tomaram três copos de vodka com energético cada um.