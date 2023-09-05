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Vídeo mostra desespero de Bruno de Luca ao ver atropelamento de Kayky Brito

Apresentador estava com o ator e amigos em um quiosque da Barra da Tijuca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 09:30

Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo Crédito: Reprodução/Instagram
Bruno de Luca se desesperou ao ver o atropelamento de Kayky Brito em frente ao quiosque em que os dois estavam na madrugada do último sábado (2). Imagens de um câmera de segurança do local capturaram a reação do apresentador enquanto o amigo era atingido pelo carro na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
No vídeo, Bruno estava do outro lado da calçada aguardando a volta de Kayky, que tinha ido até o carro para buscar algo. No momento da colisão, o apresentador estava conversando com outro homem no espaço entre o quiosque e a ciclovia.
Um funcionário do estabelecimento também testemunhou o atropelamento. Quando eles perceberam o que havia ocorrido com o ator, ambos levaram as mãos à cabeça em choque. Bruno De Luca, desorientado, começou a andar de um lado para o outro e chegou a cobrir a cabeça com a camisa.
Depois, ele segue em direção ao corpo de Kayky. O motorista do carro de aplicativo também aparece no vídeo. Ele permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.
Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, a defesa do motorista ainda entregará os registros feitos de dentro do carro, já que ele costumava gravar as corridas com um celular. O acidente está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos à vítima.
O motorista de aplicativo estava trabalhando e levava uma passageira e uma criança durante uma viagem pelo bairro. Ele afirmou em seu depoimento à polícias na delegacia que foi surpreendido pelo ator quando este atravessou "a pista correndo".
O motorista de aplicativo estava trabalhando e tinha uma passageira e uma criança a bordo durante uma corrida pelo bairro. Ele afirmou em seu depoimento à polícia na delegacia que foi surpreendido pelo ator quando este atravessou "a pista correndo".

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