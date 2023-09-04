Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Valdo Cruz, da GloboNews, solta palavrão ao vivo e pede desculpas

A falha aconteceu durante a participação do maestro João Carlos Martins. Ele tocava a música "Jesus, Alegria dos Homens", do compositor alemão.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 17:46

Valdo Cruz
O comentarista político proferiu um palavrão ao vivo Crédito: Reprodução @Valdocruz
Era para ser um final de programa leve com um clássico de Johann Sebastian Bach fechando uma entrevista, mas o jornalista Valdo Cruz saiu do tom. Ele soltou um palavrão no estúdio e o áudio vazou no programa Conexão GloboNews, nesta segunda-feira (4). A falha aconteceu durante a participação do maestro João Carlos Martins. Ele tocava a música "Jesus, Alegria dos Homens", do compositor alemão.
O programa estava apresentando o encerramento de uma matéria sobre inteligência artificial e músicas clássicas, com João Carlos Martins tocando piano e acompanhado por um violinista. Tudo parecia estar indo bem até que, de repente, a voz do comentarista político proferiu o palavrão. "Filho da p***!".
As apresentadoras Daniela Lima, Camila Bonfim e Leilane Neubarth agiram rapidamente como se nada tivesse acontecido e não fizeram comentários sobre o episódio, que logo viralizou nas redes sociais.
Valdo Cruz se pronunciou imediatamente no Twitter após a repercussão. Ele reconheceu seu erro, pediu desculpas ao maestro e ao público. Também classificou ter usado "um linguajar totalmente inadequado" na atração da GloboNews.
O jornalista ainda reforçou que o palavrão não era direcionado a João Carlos Martins. "Estava indignado com um acontecimento pessoal, da minha vida pessoal, e soltei aquele palavrão. De novo, peço humildemente perdão ao brilhante maestro e aos assinantes", concluiu.

Veja Também

No ar em duas novelas, Cássio Gabus Mendes desconversa sobre Lídia Brondi

Rodrigo Faro projeta entrar para o streaming e diz que só sai da Record se não o quiserem mais

Bruna Griphao afirma que não estará em outro reality tão cedo: 'Fiz terapia pra caramba após BBB'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados