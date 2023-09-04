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Rodrigo Faro projeta entrar para o streaming e diz que só sai da Record se não o quiserem mais

Apresentador ainda tem um ano e meio de contrato com a emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 10:22

Rodrigo Faro pelas redes sociais
Rodrigo Faro pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@rodrigofaro
"Toda hora estou num lugar. Já falaram em SBT, Globo, Band. Mas faz parte. Tenho mais um ano e meio de contrato e só saio se a Record não me quiser". É dessa forma que Rodrigo Faro espanta os rumores recorrentes que atrelam o nome dele a uma nova emissora. O apresentador marcou presença, na noite deste domingo (3), na área VIP do The Town.
Porém, ele se diz contente por trabalhar aos domingos e comandar três programas na grade do canal.
"Não tem negociação, vou cumprir o contrato até o fim e vamos ver o que vai acontecer. Minha vontade é continuar fazendo meu programa aos domingos. A relação com a Record é boa", emendou ele, que estava acompanhado da mulher e das filhas no festival.
Enquanto essa definição não acontece, Faro afirma que, pelo menos, uma novidade acontecerá em 2024: seu novo contrato o libera para fazer conteúdo no streaming. "Com certeza farei algo nessa linha no ano que vem", revela

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