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Saúde

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva

Hospital Copa D'or - no Rio de Janeiro - atualizou estado de saúde do ator de 34 anos atropelado no último fim de semana na capital carioca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 14:55

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva
Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator Kayky Brito, 34, tem "sinais de melhora evolutiva" após ser submetido a novos exames de tomografia. As informações são do mais recente boletim médico. O Hospital Copa D'Or (Rio de Janeiro) informa que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.
Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.
Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um objeto.
Ao tentar retornar para o local, foi atropelado. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível. O motorista, identificado como Diones da Silva, prestou depoimento no sábado e disse que Kayky apareceu "correndo surpreendentemente".
A principal testemunha do caso também depôs na última segunda (4) e confirmou a versão do motorista. Bruno de Luca vai depor ainda nesta quarta.

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