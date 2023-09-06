Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Kayky Brito, 34, tem "sinais de melhora evolutiva" após ser submetido a novos exames de tomografia. As informações são do mais recente boletim médico. O Hospital Copa D'Or (Rio de Janeiro) informa que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um objeto.

Ao tentar retornar para o local, foi atropelado. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível. O motorista, identificado como Diones da Silva, prestou depoimento no sábado e disse que Kayky apareceu "correndo surpreendentemente".