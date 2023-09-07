Motorista que atropelou Kayky Brito faz apelo para trabalhar; vaquinha arrecada R$ 60 mil

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação

Motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones da Silva foi para as redes sociais nesta quinta-feira (7) agradecer as mensagens que tem recebido do público que estão o defendendo. Em uma vaquinha, ele arrecadou R$ 60 mil em duas horas.

Ele afirma que está sem poder trabalhar porque seu veículo está danificado e foi bloqueado por um dos aplicativos que fornece as viagens para consumidores.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho da onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa", comentou o motorista, que diz torcer pela recuperação do ator.

"Kayky, se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva", concluiu.

O motorista revela que teve um prejuízo de R$ 10 mil com o carro danificado. Na internet, amigos e colegas estão fazendo uma vaquinha para ajudar a custear o conserto, que ainda não tem previsão de ficar pronto. R$ 60 mil foram arrecadados até o fechamento da reportagem, em duas horas de campanha.