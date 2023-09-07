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Primeiro filho do casal

Toguro chora e pede orações para namorada, intubada após parto

Segundo ele contou em vídeo chorando, a jovem, passou por uma cesariana induzida, teve complicações e está intubada. "Estado dela é grave"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 12:57

Toguro
Toguro pediu orações para namorada Crédito: Reprodução @Toguro
O influenciador digital Tiago Toguro, de 29 anos, pediu aos fãs que rezassem por sua namorada, Nara Paraguaia, de 25, que deu à luz o primeiro filho do casal, Gael, nesta quarta-feira (6). Segundo ele contou em vídeo chorando, a jovem passou por uma cesariana induzida e teve complicações. "Estado dela é grave", desabafou. A criança passa bem.
"Deus não pode me castigar desse jeito. A Nara ia ter parto normal, não conseguiu ter parto normal e induziu uma cesariana", contou ele nos Stories do Instagram. "Deus não pode me castigar assim. O bebê nasceu, mas ela está sangrando muito", explicou ele. "Deus não pode... Não pode... Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece", pediu Toguro, aos prantos.
Ele apareceu nos Stories com o filho, e explicou que Nara está entubada. “Meu bebê está saudável. Para ficar bem claro, a Nara sempre quis ter o filho com parto normal. Fez todo o processo para ser parto normal, mas no último segundo, não foi, porque o bebê não estava passando dentro de uma parada que eu não manjo. Ela fez uma cesariana, colocou os pontos e, no final de tudo, começou a ter sangramento vaginal. Muito. E o estado dela é grave”, contou.
O influenciador também fez uma postagem dizendo que era pra ser o dia mais feliz das nossas vidas. "A Nara entrou em trabalho de parto à meia-noite, se preparou a gestação inteira pra ter parto normal. Ficou desde a meia-noite até as 11 da manhã tentando ter o nascimento natural, só que, por final, descobriu que o natural não iria ocorrer", contou.

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