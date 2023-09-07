Mingau passa por cirurgia para controlar pressão intracraniana; estado de saúde permanece grave

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, passou por uma nova cirurgia na noite desta quarta-feira, 6, para “auxiliar no controle da pressão intracraniana”.
De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, onde o músico está internado, o procedimento foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, e durou cerca de 2h30.
“O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz, sedado e sob ventilação mecânica. Seu estado de saúde permanece grave”, informa a nota.
Mingau foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na segunda, 4.
Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, 5, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.
Na ocasião, os profissionais evitaram dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por um tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.
O QUE ACONTECEU?
Mingau foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.
O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. Criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.
As informações foram dadas por Marcelo Russo, delegado responsável pelo caso, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.
A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça.
Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet. Desde então, ele permanece internado em estado grave na capital paulista.