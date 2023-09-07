Mingau passa por cirurgia para controlar pressão intracraniana; estado de saúde permanece grave

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3 Crédito: Wilton Junior/Estadão

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, passou por uma nova cirurgia na noite desta quarta-feira, 6, para “auxiliar no controle da pressão intracraniana”.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, onde o músico está internado, o procedimento foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, e durou cerca de 2h30.

“O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz, sedado e sob ventilação mecânica. Seu estado de saúde permanece grave”, informa a nota.

Mingau foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na segunda, 4.

Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, 5, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Na ocasião, os profissionais evitaram dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por um tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.

O QUE ACONTECEU?

Mingau foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. Criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

As informações foram dadas por Marcelo Russo, delegado responsável pelo caso, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça.