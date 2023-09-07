Jojo Todynho pede desculpas à ex do atual namorado: 'Tenho que ser justa'

Jojo Todynho pediu desculpas a Káila Oliveira, ex do seu atual namorado, em um vídeo compartilhado nesta quarta-feira, 6, no seu perfil do Instagram.

Jojo Todynho se desculpou por se meter nos relacionamentos do ex Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho

"Eu não deveria ter me metido. Por mais que doa na gente e que as coisas não estejam sendo feitas da forma que acreditamos ser corretas, o problema é dela", disse. "Fui mencionada e exposta. Então eu me senti indignada e achei que deveria me posicionar. Me posicionei de uma forma errada, que era atacando."

Por fim, Jojo faz o pedido de desculpas: "Os três estão errados, do começo ao fim. Me posiciono como mulher, uma pessoa que foi criada dentro de um lar de respeito. Me posiciono para o que acho que é correto, para o que não é correto e coloco a cara a tapa para pedir desculpas. Se quiser aceitar, bem, se não quiser aceitar, bem também".

A cantora ressaltou sua postura de não encobrir ninguém, afirmando: "Sou correta e tenho que ser justa". Ela também mencionou que, apesar de estar ao lado de seu namorado, reconhece os erros dele.

"Estou contigo, sei da sua índole. Mas você está se f... pelas suas atitudes, falta de posicionamento e erros." Renato Santiago, atual parceiro de Todynho, enfrenta acusações de não cumprir com o pagamento da pensão de sua filha.

Segundo o site Notícias da TV, a polêmica teve início quando Jojo tornou pública uma briga com Káila Oliveira sobre uma acusação de traição, com conversas íntimas entre Kaila e Renato Santiago foram divulgadas pela mídia.