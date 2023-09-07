De sutiã e calcinha à mostra, Rafa Kalimann participa de evento exclusivo da Victoria's Secret

Look de Rafa Kalimann em evento da Victoria's Secret Crédito: Eusébio Mendonça/Divulgação

A apresentadora e atriz Rafa Kalimann marcou presença, na noite desta quarta-feira (6), no evento de lançamento da Victoria's Secret World Tour. A ação exclusiva para convidados ocorre em Nova York. Dias atrás, Rafa estava no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza e viajou diretamente para os Estados Unidos.

Após quatro anos de ausência, a edição da Victoria's Secret World Tour retorna com Doja Cat como uma das atrações principais. O desfile, conhecido por seu elenco diversificado, saúda novas estrelas como Jill Kortleve, Michaela Stark, Honey Dijon, Amelia Gray, Imaan Hammam, Sora Choi, Iris Law, Maty, Adwoa Aboah, Guinevere van Seenus e Lila Grace, filha da icônica Kate Moss.

Em uma versão repaginada, o evento será transformado em uma espécie de documentário, com trabalhos feitos por 20 designers ao redor do mundo. O programa será divulgado no catálogo da Amazon Prime Video, no dia 26 de setembro.