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Gente nova no pedaço

Juliano Cazarré e a mulher anunciam nova gravidez: "Agora somos oito"

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:31

O ator Juliano Cazarré e a mulher, a bióloga, stylist e editora Letícia Cazarré, anunciaram que serão pais pela sexta vez. "Agora somos oito", disse o casal nas redes sociais.
Juliano Cazarré e a esposa anunciaram pelas redes sociais que terão mais um filho
Juliano Cazarré e a esposa anunciaram pelas redes sociais que terão mais um filho Crédito: Reprodução/Rede Globo
"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", publicaram o ator e a mulher. Letícia, de 39 anos, contou ao portal Gshow que está com 12 semanas de gestação.
Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. A caçula nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide, e precisa de suporte médico 24 horas por dia.
Atualmente o ator interpreta o vilão Pascoal Garcia na novela Fuzuê, da TV Globo.

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