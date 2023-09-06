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Wanessa Camargo confunde Chris Martin, do Coldplay, com Chris Brown e diverte a web

Momento do programa virtual 'De Frente Com a Blogueirinha' viralizou nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:48

A cantora Wanessa Camargo
A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo seguiu entre os assuntos mais comentados desta terça-feira (5) nas redes sociais devido a uma gafe durante uma entrevista ao podcast "De Frente com Blogueirinha", realizada na noite desta segunda-feira (4). A cantora garantiu boas risadas ao confundir dois nomes icônicos da música, Chris Martin e Chris Brown.
Durante o papo, Wanessa compartilhou suas experiências ao conhecer o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e inesperadamente declarou: "Agora, o cara mais legal que eu já conheci, o mais gente boa, que teve conversa, é o Chris Brown, do Coldplay. Esse é o mais legal." O comentário da cantora, sem que ela percebesse o erro, levou a apresentadora a brincar: "O Chris Brown? Do Coldplay?".
Sem perceber, Wanessa continuou a afirmar: "Do Coldplay, o vocalista. Ele é muito sensacional. Com esse rolou conversa, a gente conseguiu trocar, foi bem bacana." Ela ainda acrescentou de forma descontraída: "Um beijo Chris Brown, do Coldplay."
A situação inusitada rapidamente se tornou motivo de piadas e memes nas redes sociais.

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