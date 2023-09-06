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Kiko Loureiro se afasta da Megadeth em turnê e banda anuncia substituto

Em comunicado no perfil oficial do grupo, músico afirma que terá que resolver assuntos familiares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:44

O guitarrista Kiko Loureiro no Teatro Álvaro de Carvalho, em 2007
O guitarrista Kiko Loureiro no Teatro Álvaro de Carvalho, em 2007 Crédito: J.l.cibils/Folhapress
O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro está se desligando da atual turnê do Megadeth. Em comunicado nas redes sociais, nesta terça-feira (5), o músico conhecido por sua trajetória no Angra e Dominó anunciou uma pausa temporária em sua participação na "Crush The World Tour" devido a questões familiares.
Em um trecho do texto, Kiko fala em primeira pessoa e agradece pelo bom andamento da turnê e do sucesso do disco "The Sick, The Dying... and The Dead!", mas fala sobre a despedida. "Terei que deixar a turnê por agora para estar em casa com os meus filhos. Precisarei ajudá-los a enfrentar difíceis desafios que surgiram", diz ele.
No mesmo comunicado, a Megadeth confirma Teemu Mäntysaari, conhecido por seu trabalho com Wintersun e Smackbound, como substituto de Kiko. O vocalista da banda, Dave Mustaine, em comunicado, próprio, também se manifestou sobre a situação, afirmando que a banda não cancelará a atual turnê. "Pedimos apoio e compreensão de todos neste momento", reforça.
O Megadeth continua a promover seu álbum mais recente, lançado em setembro de 2022.

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