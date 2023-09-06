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Joe Jonas pede o divórcio de Sophie Turner e diz que 'casamento entre as partes está irremediavelmente rompido'

Músico e atriz se casaram em 2019 e têm duas filhas; pedido foi registrado na Justiça, diz site
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 09:44

Sophie Turner e Joe Jonas para o Academy Museum of Motion Pictures Gala, em Los Angeles, em outubro de 2022
Sophie Turner e Joe Jonas para o Academy Museum of Motion Pictures Gala, em Los Angeles, em outubro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Joe Jonas pediu o divórcio de Sophie Turner após quatro anos de casamento. O pedido foi registrado na Justiça nesta terça-feira (5), segundo a revista People.
De acordo com a revista americana, os documentos dizem que "o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido". O músico e a atriz de "Game of Thrones" se casaram em 2019, após quase três anos de namoro e têm dois filhos: Willa, 3, e uma segunda, nascida em julho de 2022, cujo nome não foi divulgado, mas é identificada nos documentos do divórcio como DJ.
Jonas e Turner têm um acordo pré-nupcial em vigor, de acordo com o pedido de divórcio analisado pela revista. O pedido vem dias depois da notícia de que Jonas havia contratado um advogado para o divórcio.
Juntos desde 2016, eles trocaram votos matrimoniais em 2019 em duas cerimônias. A primeira, um evento íntimo em Las Vegas, contou com a presença de um juiz caracterizado como Elvis Presley. A segunda, realizada na França, foi uma celebração mais elaborada que reuniu toda a família e amigos.

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