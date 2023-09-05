Zé Neto busca filhos na escola de caminhão e crianças comemoram

Zé Neto buscou os filhos de caminhão na escola Crédito: Allysson Moreno/Divulgação

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou um registro buscando os filhos de caminhão na escola nesta segunda-feira, 4. O cantor, que é pai de José e Angelina, contou que o "sonho" do primogênito era ser recebido pelo pai dirigindo o veículo.

Ele registrou a alegria das crianças ao verem o caminhão estacionado em frente à escola. Os dois disseram ter amado a surpresa. "Esse é o melhor dia da minha vida", comemorou José.

"No volante da vida, aceleramos na direção dos sonhos dos nossos pequenos, com a família como nosso combustível e os caminhões como nossa paixão", escreveu o sertanejo na legenda do vídeo, publicado no Instagram. O cantor possui uma frota de caminhões e um perfil dedicado a compartilhar registros dos veículos.