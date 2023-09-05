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Zé Neto busca filhos na escola de caminhão e crianças comemoram

O cantor, que é pai de José e Angelina, contou que o "sonho" do primogênito era ser recebido pelo pai dirigindo o veículo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 16:29

O cantor sertanejo Zé Neto
Zé Neto buscou os  filhos de caminhão na escola Crédito: Allysson Moreno/Divulgação
O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou um registro buscando os filhos de caminhão na escola nesta segunda-feira, 4. O cantor, que é pai de José e Angelina, contou que o "sonho" do primogênito era ser recebido pelo pai dirigindo o veículo.
Ele registrou a alegria das crianças ao verem o caminhão estacionado em frente à escola. Os dois disseram ter amado a surpresa. "Esse é o melhor dia da minha vida", comemorou José.
"No volante da vida, aceleramos na direção dos sonhos dos nossos pequenos, com a família como nosso combustível e os caminhões como nossa paixão", escreveu o sertanejo na legenda do vídeo, publicado no Instagram. O cantor possui uma frota de caminhões e um perfil dedicado a compartilhar registros dos veículos.
Nos comentários, seguidores elogiaram o gesto do artista. "Meu pai fazia isso comigo, e pode ter certeza que essas lembranças nunca serão esquecidas", escreveu uma usuária da rede social.

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