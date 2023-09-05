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Justiça limita herança a filhos de Tom Veiga três anos após morte, diz ex-mulher

Intérprete do Louro José morreu em novembro de 2020 em decorrência de um AVC; Alessandra Veiga, que disse que planejava reatar casamento com o ator, comemorou a decisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 09:27

Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, em seu aniversário
Ana Maria Braga homenageou Tom Veiga, o Louro José, em seu aniversário Crédito: Instagram/@anamariabragaoficial
A Justiça decidiu que a herança deixada por Tom Veiga, o intérprete do Louro José no Mais Você, será limitada aos filhos do artista. A decisão foi confirmada e comemorada por Alessandra Veiga, ex-mulher que disse que planejava reatar o casamento com o ator, e Adrian Veiga, um dos filhos.
Alessandra parabenizou Adrian e os outros três filhos de Tom, Amanda, Diego e Alissa, pelo que chamou de "grande vitória". "A Justiça brasileira fazendo, literalmente, justiça", comentou durante o WePodcast, apresentado por ela e pelo filho.
A notícia vem quase três anos após a morte do artista. Ele morreu aos 47 anos em novembro de 2020 em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) por conta de um aneurisma.
Segundo Alessandra, ela e Tom planejavam se casar novamente após uma reaproximação. Depois da morte do ator, a ex-mulher fundou a página Tom Veiga Memory, em que publica lembranças do ator. Os dois foram casados por 14 anos e haviam se separado em 2014.
À época da morte, porém, Tom ainda era casado com Cybelle Hermínio Costa. O ex-casal havia anunciado a separação em setembro de 2020, mas o divórcio só seria homologado em novembro.

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