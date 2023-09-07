Televisão

Globo tem erro técnico e Bom Dia Brasil fica sem luz ao vivo; veja vídeo

Ana Paula Araújo ficou desconcertada com problema e chamou uma reportagem de emergência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:47

Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil: erro faz jornal ficar sem luz ao vivo na Globo
Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil: erro faz jornal ficar sem luz ao vivo na Globo Crédito: Reprodução Instagram/appaaraujo
O noticiário Bom Dia Brasil, da Globo, passou por sérios problemas técnicos durante a edição ao vivo nesta quinta-feira (7). As luzes de iluminação do cenário do telejornal se apagaram de surpresa durante a apresentação do programa, o que pegou a âncora Ana Paula Araújo totalmente de surpresa.
O fato aconteceu por volta das 8h35 da manhã, logo no início do telejornal. Uma reportagem sobre as enchentes no Rio Grande do Sul era exibida.
Ao seu fim, Ana Paula Araújo entrou no ar rapidamente, mas as luzes se apagaram. A jornalista aparentou surpresa, e rapidamente falou algo para não ficar em silêncio.
"Perdemos a nossa iluminação aqui...", afirmou a jornalista. "Vamos ver agora uma reportagem sobre a solidariedade de voluntários, que tem feito a diferença neste caso", chamou rapidamente a apresentadora.
Curiosamente, nas últimas semanas, algo parecido aconteceu com o Jornal Nacional. De repente, William Bonner e Renata Vasconcellos ficaram sem luz no local.

