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Globo escolhe atriz revelada em 'Mar do Sertão' para viver Mariana em remake de 'Renascer'

Theresa Fonseca, de 24 anos, viverá papel que causou trauma na carreira de Adriana Esteves em 1993
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:39

Theresa Fonseca em
Theresa Fonseca em "Mar do Sertão": atriz é escolhida para ser Mariana em remake de "Renascer" Crédito: João Cotta 2022/Globo
A Globo definiu a escalação mais esperada do remake de "Renascer", que estreia em 2024 no horário nobre da emissora: quem viverá a mocinha Mariana? A emissora optou por escolher uma atriz nova, mas que já tinha experiência na TV, como desejava a cúpula. O nome escolhido foi o de Theresa Fonseca, paulista de 25 anos.
Theresa foi revelada na televisão em "Mar do Sertão" (2022), novela que fez sucesso no horário das seis recentemente. Ela fez a personagem Labide, e foi um dos destaques do folhetim, juntamente com Giovanna Cordeiro, interprete de Xaviera e que virou mocinha de "Fuzuê", atual novela das sete.
A atriz fez testes no mês passado, e recebeu a resposta da Globo no início da semana. Ela fará par com Marcos Palmeira, que interpretará José Inocêncio na fase definitiva, e onde Mariana entra na novela. Na primeira fase, o papel será vivido por Humberto Carrão.

CAST

A escalação de Theresa atende uma tese da direção da Globo, que preferia dar espaço para uma atriz novata ou em crescimento, como é o seu caso. Bruno Luperi, adaptador do remake, e Gustavo Fernandez, diretor da trama, preferiam um nome com mais rodagem.
O papel foi escalado com cautela pela Globo. A emissora temia uma "maldição" que o papel tem. Em 1993, Adriana Esteves foi criticada pela imprensa e público pelo tom de sua personagem na produção escrita por Benedito Ruy Barbosa.
A atriz relatou ter tido depressão e ficou tão exposta que decidiu dar um tempo na carreira. Ela recusou papel de protagonista em "Quatro por Quatro" (1994), sucesso dos anos 1990, e até mudou de emissora, saindo da Globo para trabalhar um período no SBT, onde fez "Razão de Viver" (1996).
Trinta anos depois, a emissora temeu que a atriz escolhida para o papel de Mariana sofra a mesma rejeição e tenha os mesmos problemas que Adriana Esteves, por isso, houve uma demora na oficialização e na confirmação do papel.
As gravações do remake de "Renascer" começam no fim do ano. A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e estreia em janeiro de 2024. Marcos Palmeira, que esteve na primeira versão, estará no remake, que vai suceder "Terra e Paixão" no horário das 21h.

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