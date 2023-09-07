Atriz de ‘A Praça é Nossa’ sofre desmaio repentino e é internada na UTI; entenda

Marlei Cevada explicou seu estado de saúde nas redes sociais Crédito: Instagram@marleicevada

A atriz Marlei Cevada está internada na UTI desde o último sábado, 2. A intérprete dos personagens Nina e Sangue em A Praça É Nossa anunciou que precisou se ausentar dos palcos nesta quarta-feira, 6.

Nas redes sociais, Marlei revelou que desmaiou em seu banheiro e, após bater a cabeça, foi às pressas para o hospital. “No sábado a tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa, que me rendeu um galo enorme na testa. Fui para o hospital para checar a cabeça e lá tive outro apagão”, relatou.

“Fui direto para UTI, onde estou até agora. E fazendo todo tipo de exame possível. Tibe que parar na marra. Agora, estou me cuidando, algo que estava adiando há tempos”, escreveu.