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Atriz de ‘A Praça é Nossa’ sofre desmaio repentino e é internada na UTI; entenda

Marlei Cevada dá vida aos personagens Nina e Sangue no humorístico e precisou adiar agenda de shows
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 11:24

Marlei Cevada explicou seu estado de saúde nas redes sociais
Marlei Cevada explicou seu estado de saúde nas redes sociais Crédito: Instagram@marleicevada
A atriz Marlei Cevada está internada na UTI desde o último sábado, 2. A intérprete dos personagens Nina e Sangue em A Praça É Nossa anunciou que precisou se ausentar dos palcos nesta quarta-feira, 6.
Nas redes sociais, Marlei revelou que desmaiou em seu banheiro e, após bater a cabeça, foi às pressas para o hospital. “No sábado a tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa, que me rendeu um galo enorme na testa. Fui para o hospital para checar a cabeça e lá tive outro apagão”, relatou.
“Fui direto para UTI, onde estou até agora. E fazendo todo tipo de exame possível. Tibe que parar na marra. Agora, estou me cuidando, algo que estava adiando há tempos”, escreveu.
Por fim, a atriz disse: “Vou cuidar da Marlei, para a Marlei poder cuidar da Nina e do Sangue. No momento, é um turbilhão de pensamentos, mas eu só preciso de uma pausa para me cuidar. Está tudo sob controle, fiquem com Deus”.

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