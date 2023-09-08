Quadro de saúde de Kayky Brito é 'sob controle', informa hospital

O Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 8, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada do último sábado, 2. Segundo a nota, o ator apresenta "quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h."

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva Crédito: Reprodução/TV Globo

No boletim divulgado nesta quinta-feira, 6, os médicos destacaram que o ator apresentava "resposta satisfatória ao tratamento".

Acidente

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio. O acidente aconteceu por volta da uma hora da manhã. Um motorista de aplicativo dirigia o veículo e transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.