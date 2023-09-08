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Quadro de saúde de Kayky Brito é 'sob controle', informa hospital

Ator foi atropelado na madrugada de 2 de setembro em Copacabana e sofreu politraumatismo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 19:28

O Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 8, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada do último sábado, 2. Segundo a nota, o ator apresenta "quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h."
Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva
Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva Crédito: Reprodução/TV Globo
No boletim divulgado nesta quinta-feira, 6, os médicos destacaram que o ator apresentava "resposta satisfatória ao tratamento".

Acidente

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio. O acidente aconteceu por volta da uma hora da manhã. Um motorista de aplicativo dirigia o veículo e transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.
Vítima de politraumatismo, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, na sequência, transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul carioca. Após os primeiros atendimentos, o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, onde permanece até o momento.

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