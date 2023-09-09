Serginho Groisman testa positivo para Covid-19: "Alguns sintomas"

Serginho Groisman revelou que testou positivo para covid-19 Crédito: Reprodução @Serginhogroisman

O apresentador Serginho Groisman revelou que testou positivo para Covid-19. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador explicou que está isolado e que sua família fez o teste, mas não foi diagnosticada com a doença.

"Oi, minha gente. Eu estou passando aqui para dizer que testei positivo para covid. Estou com alguns sintomas, mas já estou tratando. A família fez testes e está todo mundo bem. Eu estou isolado e é isso. Fiquem bem", contou.