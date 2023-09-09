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Está isolado

Serginho Groisman testa positivo para Covid-19: "Alguns sintomas"

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador explicou que está isolado e que sua família fez o teste, mas não foi diagnosticada com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 09:24

Serginho Groisman
Serginho Groisman revelou que testou positivo para covid-19 Crédito: Reprodução @Serginhogroisman
O apresentador Serginho Groisman revelou que testou positivo para Covid-19. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador explicou que está isolado e que sua família fez o teste, mas não foi diagnosticada com a doença.
"Oi, minha gente. Eu estou passando aqui para dizer que testei positivo para covid. Estou com alguns sintomas, mas já estou tratando. A família fez testes e está todo mundo bem. Eu estou isolado e é isso. Fiquem bem", contou.
Nos comentários, o apresentador recebeu mensagens de artistas e fãs desejando melhoras e uma recuperação rápida. Tom Cavalcante, Fátima Bernardes, Angélica e Ivete Sangalo foram alguns que desejaram melhoras ao apresentador. 

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