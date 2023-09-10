Faustão recebe alta duas semanas após transplante do coração

ARACAJU – O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein na manhã deste domingo (10). Em boletim médico, a instituição afirmou que Faustão vai continuar com o tratamento de transplante em casa, recebendo orientações médicas.
"O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", diz a nota, assinada por Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein; Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular; e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico, que estão cuidando de Faustão diariamente.
Na sexta, os médicos já haviam dito que o coração novo de Faustão não havia sido rejeitado. Ele foi diagnosticado no início de agosto com quadro de insuficiência cardíaca, e precisou passar por um transplante.
Recentemente, o apresentador postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele.
"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."
Fábio era apaixonado por futebol e jogava na lateral esquerda. Assistir aos jogos do Brasileiro pela TV era um dos seus programas preferidos aos domingos. Mesmo dia da semana em que Faustão sempre trabalhou, até quando iniciou a carreira como repórter esportivo.
Agora, Faustão deverá se dedicar a uma produtora de programas, montada por ele e seus ex-diretores de Globo e Band. Será essa produtora que fará o novo programa de seu filho, João Guilherme Silva, que estreia na Band em outubro.