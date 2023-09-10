Faustão recebe alta duas semanas após transplante do coração

ARACAJU – O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein na manhã deste domingo (10). Em boletim médico, a instituição afirmou que Faustão vai continuar com o tratamento de transplante em casa, recebendo orientações médicas.

"O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", diz a nota, assinada por Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein; Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular; e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico, que estão cuidando de Faustão diariamente.

Faustão volta para casa após transplante de coração Crédito: Renato Pizzutto/Band - 07/03/23

"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."

Fábio era apaixonado por futebol e jogava na lateral esquerda. Assistir aos jogos do Brasileiro pela TV era um dos seus programas preferidos aos domingos. Mesmo dia da semana em que Faustão sempre trabalhou, até quando iniciou a carreira como repórter esportivo.