Faustão é internado em São Paulo após insuficiência cardíaca

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

O apresentador Fausto Silva está internado em São Paulo para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein, onde Faustão está hospitalizado, em nota enviada ao Estadão nesta quinta-feira, 17.

Segundo o comunicado, o quadro do apresentador é estável e ele se encontra sob "cuidados intensivos". Leia a nota completa:

"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos."

Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein

Faustão se despediu no final de julho do Faustão na Band, programa em que esteve à frente por um ano e meio. O anúncio de que o apresentador deixaria a Band após o retorno na emissora veio em maio.

Em nota, a assessoria do Estadão confirmou que a decisão havia sido feita "em comum acordo". "Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. [...] A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", dizia um trecho.

A apresentação do programa foi assumida pelo filho de Fausto, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann.