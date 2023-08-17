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Faustão é internado em São Paulo após insuficiência cardíaca

Informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein; segundo comunicado, quadro do apresentador é estável
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 16:09

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
O apresentador Fausto Silva está internado em São Paulo para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein, onde Faustão está hospitalizado, em nota enviada ao Estadão nesta quinta-feira, 17.
Segundo o comunicado, o quadro do apresentador é estável e ele se encontra sob "cuidados intensivos". Leia a nota completa:
"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos."
Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein
Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein
Faustão se despediu no final de julho do Faustão na Band, programa em que esteve à frente por um ano e meio. O anúncio de que o apresentador deixaria a Band após o retorno na emissora veio em maio.
Em nota, a assessoria do Estadão confirmou que a decisão havia sido feita "em comum acordo". "Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. [...] A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", dizia um trecho.
A apresentação do programa foi assumida pelo filho de Fausto, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann.
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

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