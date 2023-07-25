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Faustão comenta aposentadoria em entrevista nos Estados Unidos após deixar a Band

O apresentador de 73 anos revelou sua intenção de parar de trabalhar durante evento de MMA em Las Vegas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 09:48

O apresentador Faustão está com Covid-19
O apresentador Faustão está com Covid-19 Crédito: Twitter/@faustaonaband
Fausto Silva sugeriu que não pretende mais voltar para a televisão após deixar a Band. Em conversa com a repórter do UFC Evelyn Rodrigues, em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante evento de MMA, o apresentador de 73 anos revelou sua intenção de parar de trabalhar.
Ao ser questionado sobre a sensação de estar em um evento da organização, Faustão falou sobre estar aposentado. "Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem à Evelyn, que faz um trabalho extraordinário", disse.
Regras e exigências
O comunicador deixou a Band cerca de um ano e meio depois de estrear seu programa na emissora. Ao seu lado, o filho João Guilherme Silva e Anne Lottermann também comandavam a atração, que terá edições inéditas até o início de agosto, quando será encerrado.
Em entrevista ao podcast PodDelas, o jovem disse que o pai mantinha uma série de regras e exigências dentro do estúdio.
"Meu pai tem a cultura que ele sempre quis fazer tudo, mesmo que fosse gravado, como se fosse ao vivo. Aí tem umas coisas que você aprende muito. Por exemplo: não tem teleprompter, que a maioria dos programas de televisão os caras usam, não tem lá. É proibido, é uma lei dele, não pode ter TP", contou João, ao se referir ao aparelho que mostra o texto que o apresentador deve falar.

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