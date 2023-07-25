Faustão comenta aposentadoria em entrevista nos Estados Unidos após deixar a Band

O apresentador Faustão está com Covid-19 Crédito: Twitter/@faustaonaband

Fausto Silva sugeriu que não pretende mais voltar para a televisão após deixar a Band. Em conversa com a repórter do UFC Evelyn Rodrigues, em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante evento de MMA, o apresentador de 73 anos revelou sua intenção de parar de trabalhar.

Ao ser questionado sobre a sensação de estar em um evento da organização, Faustão falou sobre estar aposentado. "Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem à Evelyn, que faz um trabalho extraordinário", disse.

O LOCO, BICHO! 😮



O Faustão está presente no UFC Apex para acompanhar o #UFCVegas77!



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Regras e exigências

O comunicador deixou a Band cerca de um ano e meio depois de estrear seu programa na emissora. Ao seu lado, o filho João Guilherme Silva e Anne Lottermann também comandavam a atração, que terá edições inéditas até o início de agosto, quando será encerrado.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o jovem disse que o pai mantinha uma série de regras e exigências dentro do estúdio.